Con un fuerte énfasis en el orden público, la seguridad y un polémico planteo sobre la asistencia social, el Jefe de Gobierno inauguró el 29° período de sesiones ordinarias. El discurso de Jorge Macri en la Legislatura porteña marcó la hoja de ruta para el 2026, dejando en claro su postura frente a los piquetes, las usurpaciones y el uso del espacio público.

«Voy a luchar sin descanso contra los enemigos del estilo de vida de los porteños que queremos vivir tranquilos. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia», sentenció el mandatario, destacando que los delitos como homicidios y robo automotor alcanzaron mínimos históricos gracias al despliegue de 4.000 policías más en las calles.

El debate central: Situación de calle y Ley de Salud Mental

Uno de los ejes más resonantes de la jornada fue el abordaje de las personas en situación de calle. Macri reveló que en la Ciudad hay 1.800 personas que rechazan la asistencia del Estado, la mayoría con problemas de adicciones severas o psiquiátricos.

«Vivir en la calle no es algo positivo, no es humano. Necesitamos que no puedan rechazar la ayuda», afirmó. En este sentido, trazó un paralelismo con las medidas adoptadas en Uruguay durante la presidencia de José Mujica y lanzó un reclamo directo al Congreso Nacional para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, a la que tildó de «totalmente ideologizada».

Además, exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que asuma su responsabilidad, argumentando que 7 de cada 10 personas en situación de calle en la Capital provienen del Conurbano.

Impuestos, «trapitos» y orden fiscal

En materia económica, el discurso de Jorge Macri en la Legislatura porteña buscó reforzar el perfil de una administración eficiente y con alivio fiscal:

Baja de impuestos: Se eliminó el pago de Ingresos Brutos para 150 mil trabajadores no profesionales y se redujo a cero el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad.

Se eliminó el pago de Ingresos Brutos para 150 mil trabajadores no profesionales y se redujo a cero el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad. Nueva Ley «Antitrapitos»: Pidió a los legisladores la urgente aprobación de esta norma para terminar con las extorsiones en la vía pública.

Pidió a los legisladores la urgente aprobación de esta norma para terminar con las extorsiones en la vía pública. Ley «Rompe Paga»: Impulsó que la destrucción de bienes públicos deje de ser una simple contravención y pase a tener consecuencias penales.

Obras, transporte y tecnología para 2026

El Jefe de Gobierno también dedicó un tramo importante a la infraestructura y la modernización de la Ciudad, confirmando que la movilidad será el motor del desarrollo urbano:

Subte y TramBus: Ratificó la puesta en marcha de la licitación para la nueva Línea F de subte y la construcción de la primera línea de TramBus 100% eléctrico.

Ratificó la puesta en marcha de la licitación para la nueva Línea F de subte y la construcción de la primera línea de TramBus 100% eléctrico. Autopista Parque Dellepiane: Avanza al 50% la megaobra que reducirá los tiempos de viaje y sumará 160 mil metros cuadrados de espacios verdes en el sur.

Avanza al 50% la megaobra que reducirá los tiempos de viaje y sumará 160 mil metros cuadrados de espacios verdes en el sur. Educación e IA: Destacó la inauguración de la Escuela Estación Buenos Aires (bilingüe y con Inteligencia Artificial) y el éxito del programa para limitar el uso de celulares en las aulas, lo que mejoró la atención en 7 de cada 10 alumnos.

«Vamos a seguir trabajando todos los días para que Buenos Aires siga siendo la ciudad más linda del mundo», concluyó el Jefe de Gobierno, marcando un año donde el cumplimiento estricto de la ley será la bandera de su gestión.