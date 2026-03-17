En su constante búsqueda por generar vínculos beneficiosos y expandir sus horizontes institucionales, el club de La Plata dio un paso fundamental. Se formalizó un novedoso acuerdo entre Estudiantes y la AMFJN (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional), una de las entidades más importantes del ámbito judicial en la Argentina.

El convenio marco de cooperación y vinculación institucional tiene como objetivo principal promover acciones conjuntas que beneficien a ambas partes, fortaleciendo el trabajo articulado entre una entidad deportiva de primer nivel y los representantes de la Justicia.

Los objetivos del convenio institucional

Según se detalló de manera oficial, la iniciativa apunta a promover distintas acciones de asistencia, asesoramiento y capacitación vinculadas con las actividades diarias que desarrollan ambas instituciones.

Este acuerdo entre Estudiantes y la AMFJN establece un marco de colaboración formal para impulsar proyectos y actividades a futuro. De esta manera, tanto el «Pincha» como la Asociación de Magistrados buscarán desarrollar iniciativas que permitan generar:

Espacios de intercambio institucional continuo.

Instancias de formación y capacitación profesional.

Articulación directa entre el ámbito judicial y el deportivo/social.

Un fortalecimiento general de sus respectivas áreas de actuación.

Autoridades presentes en la firma

La rúbrica de este importante documento se llevó a cabo en un encuentro formal que reunió a las máximas autoridades de ambas partes.

Por el lado de la entidad judicial, el convenio fue firmado por el presidente de la AMFJN, Andrés Basso. En representación del club platense, pusieron la firma el secretario general y apoderado de Estudiantes, Bruno Salomone, junto al representante del área legal, Martín Cerolini.

Además, el evento institucional contó con la participación de la vicepresidenta de la AMFJN, María Eugenia López; la secretaria general, Carolina Ocampo; y Tomás Charni, quienes acompañaron de cerca las gestiones para concretar este valioso acuerdo para la región.