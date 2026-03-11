La agenda cultural porteña nos regala una de las veladas más mágicas del año. La prestigiosa Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple 80 años de historia y decidió festejarlo a lo grande: brindará un concierto gratuito en el Planetario Galileo Galilei, permitiendo que miles de vecinos disfruten de la mejor música clásica al aire libre y bajo las estrellas.

La cita es este próximo sábado 14 de marzo. El icónico parque de Palermo se transformará en un enorme escenario a cielo abierto para repasar obras maestras universales y grandes emblemas de la música nacional.

Qué vas a escuchar: De Beethoven al corazón de Piazzolla

El programa preparado para este concierto gratuito en el Planetario tendrá una duración aproximada de una hora y estará bajo la dirección musical del maestro Mariano Chiacchiarini.

El repertorio promete un viaje emocionante que comenzará con piezas universales:

La Obertura de El barbero de Sevilla de Rossini.

El Vals de las flores de El Cascanueces de Tchaikovski.

La Obertura Coriolano de Beethoven.

La Danza eslava n.° 8 de Dvořák.

El momento más aclamado de la noche, sin dudas, será el bloque dedicado a los genios argentinos. Sonarán clásicos porteños de Astor Piazzolla como Adiós Nonino, Decarísimo y Fuga y misterio (con arreglos de José Carli), para luego darle un cierre de oro a la jornada con las Danzas del ballet Estancia, del inmenso Alberto Ginastera.

Horarios, entradas y recomendaciones para asistir

Si querés ser parte de este evento histórico, la información más importante que tenés que saber es que no necesitás retirar ninguna entrada con antelación. El acceso es totalmente libre y los lugares se ocuparán por estricto orden de llegada.

Como se espera una concurrencia masiva para este concierto gratuito en el Planetario, la principal recomendación es ir con tiempo y paciencia. Un tip clave: llevá tu propia lona, manta o reposera para acomodarte en el césped del parque en caso de no conseguir silla, y así disfrutar igual del espectáculo cómodamente.

Resumen del evento: