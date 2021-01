Virginia Gallardo aseguró que entrena con su bebé de siete meses

Hace poco más de siete meses, Virginia Gallardo se convertía en mamá por primera vez, tras el nacimiento de su hija Martina, fruto de su relación con Martín Rojas. En familia, los tres partieron rumbo a Villa Carlos Paz, la localidad cordobesa que los recibe todos los veranos y desde allí es que la correntina se encuentra muy activa en sus redes sociales.

Luego de ser consultada por sus seguidores sobre cómo había recuperado su figura tras su reciente maternidad, la ex de Ricardo Fort mostró en Instagram su ingenioso método: publicó un video en el que se la ve haciendo sentadillas mientras sostiene en sus hombros a su pequeña bebé. “Para los que me preguntan como me recuperé en estos meses. Lunes y arrancamos con todo por acá con casi 10 kg e (infinito) toneladas de amor para incentivarme… créanme NO FALLA”, escribió junto a las imágenes. Por otro lado, una de las famosas que le comentó la publicación fue su colega Macarena Rinaldi. “Y ella chocha ahí con su mamá!”, le escribió la mujer de Fede Hoppe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginia Gallardo (@virchugallardo)

Días atrás, la modelo se había mostrado emocionada tras pasar la primera Navidad junto a su hija. “Que en estas fiestas… la magia sea el mejor traje , tu sonrisa el mejor regalo , y tu felicidad mi mejor deseo. ¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS! FLIA. ROJAS “, había escrito junto a una postal familiar de los tres.

NT

Comentarios

Ingresa tu comentario