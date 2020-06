Villa Crespo: la Justicia frenó la cesión de terrenos lindantes al Megaestadio Arena

(CABA) La justicia federal frenó la cesión de terrenos lindantes al megaestadio Arena, que pertenece al diario La Nación y está ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. El juzgado nacional de primera instancia en lo contencioso y administrativo federal N°7 hizo lugar a la medida cautelar que presentó a mediados de mayo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se ordene al Gobierno de la Ciudad “no alterar la situación de hecho o de derecho de los terrenos” del sector denominado «Estación Villa Crespo«, situado en la Línea del Ferrocarril San Martín, en la Comuna 15. Organizaciones de protección patrimonial de la ciudad y vecinos sospechan que allí el grupo La Nación busca desarrollar un nuevo proyecto inmobiliario.

“La decisión de la justicia de no innovar es muy favorable – dijo a Página12 el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo-. Actualmente se está cuestionando la legalidad de las transferencias de bienes públicos de Nación a Ciudad en la gestión de Macri, así que en este contexto corresponde que no se siga adelante con ninguna de las ventas de estos terrenos”.

El Gobierno de la Ciudad había programado que se tratara la rezonificación de este proyecto y del terreno conocido como “Triángulo Salguero” para el jueves 28 de marzo. Sin embargo, el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés explicó que el proyecto no llegó a tratarse en el recinto. “Creo en la buena voluntad del presidente de la Legislatura. Nos pareció que no era el momento, en plena pandemia, estar discutiendo el negocio inmobiliario”, opinó.

El fallo del juez federal Pablo Cayssials le ordena al Gobierno porteño “no alterar la situación de hecho o derecho» de los terrenos en Villa Crespo -situados en la Línea del Ferrocarril San Martín, intersección con la avenida Corrientes, entre Dorrego y Humboldt, parcelas 35b y 35d de la Manzana 162 A– hasta diez días después de que venza el plazo fijado por el Decreto 149/2020. Mediante este decreto publicado a principios de febrero, el presidente Alberto Fernández instruyó a la AABE para que realice una auditoría interna en 60 días -que se prorrogaron debido a la cuarentena- para investigar el traspaso de tierras del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad que hubo durante el macrismo.

“El informe de la AABE va a salir pronto. No pueden haber picardías como vender tierras en el momento en el que se está haciendo ese informe”, sostuvo Valdés y afirmó que es necesario “investigar seriamente las ventas de tierra”. “El Gobierno nacional ha fijado posición, el remate de tierras se terminó el 10 de diciembre de 2019”, agregó.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Donación de plasma: 7 de cada 10 recuperados de Covid-19 desarrollan anticuerpos

La rezonificación de las dos parcelas paralelas al viaducto donde estaba la estación ferroviaria Villa Crespo avanzó pese al rechazo de organizaciones sociales, vecinos, comuneros y sectores de la oposición. El oficialismo porteño aprobó en noviembre pasado en primera lectura la ley (2795) para darle una nueva normativa urbanística, determinando su capacidad constructiva. Cuatro meses después se realizó la audiencia pública obligatoria -que no tiene carácter vinculante- en la que los vecinos y organizaciones del barrio y comuneros dejaron en claro su rechazo al proyecto inmobiliario en la comuna.

A pesar de que el proyecto no llegó a tratarse en la Legislatura, las comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto le dieron despacho al proyecto de Ley N° 2.795-J-19, según el cual se permitirían edificaciones destinadas al uso comercial, residencial, de alojamiento y cultural, en estos inmuebles que fueron parte de los predios ferroviarios que Nación transfirió a Ciudad, que, así como los recibió, los sacó a subasta a través de la Ley N° 6179.

“No está mal que Nación le transfiera tierras a Ciudad, lo que está mal es que se los use para negocios inmobiliarios”, opinó Baldiviezo. El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad afirmó que en la demanda presentada por la AABE, el organismo estatal sostuvo que estas transferencias fueron ilegales y que los argumentos que utiliza “se pueden universalizar a otros casos” como los terrenos del ex Mercado de Hacienda o los de la Villa 31. “La AABE dice que ellos no tenían la función de hacer transferencias directas de Nación a Ciudad porque solamente puede vender tierras con subastas públicas o a través del Plan Arraigo (sancionado durante la presidencia de Menem)”, señaló.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Quienes viajen en el tren Mitre podrán reservar lugar desde la próxima semana

Baldiviezo también sostuvo que se sospecha que el grupo La Nación, dueño del megaestadio Arena, busca comprar uno de los dos terrenos de Villa Crespo para generar un nuevo polo comercial. “El Gobierno de la Ciudad le otorgó el permiso de uso sobre uno de esos terrenos (de 1448,35 metros cuadrados) y La Nación paga un canon mensual (de $48.000). Esto nos hace ver que van anticipando lo que va a suceder, eso está pensado como complemento comercial del megaestadio Arena”, afirmó.

Por su parte, Valdés aseguró que no está en contra de la rezonificación, pero que en la Ciudad “hay un déficit habitacional y de espacios públicos”. “Que las tierras se usen para el mercado inmobiliario es tener las prioridades desordenadas”, opinó.

Triángulo de Salguero

Por su parte, el juez federal Pablo Cayssials también hizo lugar a la demanda de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la cual solicitó una medida cautelar para detener la venta del terreno conocido como “Triángulo de Salguero”, un predio de 17 hectáreas ubicado en la Avenida Salguero, entre la Autopista Illia y la bajada de ésta.

Al igual que con los terrenos de Villa Crespo, el magistrado ordenó al Gobierno porteño “no alterar la situación de hecho o de derecho del inmueble” que está al norte de la ciudad. Cayssials estableció que la medida cautelar durará hasta diez días después de que venza el plazo fijado por el Decreto 149/2020, el cual ordenó la investigación del traspaso de tierras de Nación a Ciudad durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario