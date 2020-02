Vicky Xipolitakis y un perreo furioso en la terraza de su casa que generó polémica

(CABA) Vicky Xipolitakis suele estar siempre en boca de todos por alguna razón. Esta vez, llamó la atención de sus fanáticos tras un video sumamente sensual en el que se muestra divertida en sus clases de Twerk. La mediática comenzó a practicar este tipo de baile que es similar al “perreo” en el reggaetón y suele compartir parte de sus clases con sus fanáticos.

Vicky ya tomó seis clases de Twerk y cada una de ellas compartió el nuevo aprendizaje con sus seguidores. “¡¡Seguimos con las clases!! Gracias hermosa profe”, escribió en su último posteo en la que se la ve a ella y a su profesora bailando.

“Oh mi Dios… no apto para cardiacos”, “¡Genia! Quedaste igual después de tener a Salvador (su hijo)”, “Que lomazo y que gran perreo, ¡Te felicito Vicky!”, fueron alguno de los halagos que recibió.

Pero, muchos otros seguidores no estuvieron de acuerdo con el video que compartió y se lo hicieron notar. “¿Qué sentido tiene ese baile? No entiendo”, le escribió una mujer. “Más ridículo, no se puede ver algo que den ganas de felicitar. Promociona su cuerpo, nada que ver digno. Desfachatez absoluta”, comentó otra. «Pensá en tu hijo al menos un poco. Hoy no entiende pero el día de mañana solo sentirá vergüenza de verte» y «creía que con el hijo se le iban a acomodar los caramelos … ¡empeoró!», fueron otros de los fuertes mensajes que recibió.

La publicación recibió más de 20 mil me gusta y sus fanáticos la felicitaron por su progreso. Y si bien otros hicieron énfasis en el photshop que había en sus imágenes (los edificios se doblan), otros la defendieron y dijeron que “la dejaran en paz” ya que es su vida y ella puede hacer lo que se le plazca y tener un hijo no es un impedimento para ser sexy. NR

