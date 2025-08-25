Información General
Tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a Buenos Aires y cómo serán las lluvias según los informes meteorológicos
Arranca la semana clave para el posible regreso de las lluvias fuertes y tormentas. Cómo afectaría a las distintas zonas del AMBA.
Se acerca el Día de Santa Rosa, y como siempre podría estar acompañado de lluvias y las míticas tormentas; y en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hay que estar atento a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año.
En este caso, los informes meteorológicos prevé un inicio de semana con buenas condiciones del clima, casi primaverales. El lunes 25 de agosto, por caso, tendría cielo despejado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 7 y 20 grados.
De acuerdo con el SMN, la semana en el AMBA se mantendría con condiciones similares para el martes, con cielo despejado y temperaturas de entre 8 y 20 grados; y para el miércoles, con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 9 y 20 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves y viernes transcurrirían con cielo parcialmente nublado, y un termómetro de 11 de mínima, y entre 19 y 20 de máxima, en ambos casos.
Según el SMN, el sábado 30 de agosto tampoco tendría probabilidades de precipitaciones hasta ahora, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 14 y 17 grados.
Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa al AMBA
Si bien el pronóstico extendido del SMN no prevé hasta ahora precipitaciones para las próximas jornadas, el sitio especializado Meteored sí marca un 80% de lluvias, entre débil y moderada para el sábado, desde 12 del mediodía, y extendiéndose hasta el domingo a las 15 de la tarde.
De todos modos, el mismo portal meteorológico advierte que de acuerdo con los registros del SMN, analizados en el Observatorio Central Buenos Aires entre 1906 y 2023, en un margen de cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, se registraron tormentas en 57 % de los años.
Esto significa que, aunque no se produce todos los años, el fenómeno tiene una probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir en ese período.
“Este año, los modelos meteorológicos de mediano plazo, como el del Centro Europeo, ya muestran indicios de inestabilidad para los días 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral argentino“, sugiere Meteored.
El pronóstico para estos días en el AMBA
De acuerdo con el SMN, la semana en el AMBA se mantendría con condiciones similares para el martes, con cielo despejado y temperaturas de entre 8 y 20 grados; y para el miércoles, con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 9 y 20 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves y viernes transcurrirían con cielo parcialmente nublado, y un termómetro de 11 de mínima, y entre 19 y 20 de máxima, en ambos casos.
