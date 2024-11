Todos por Guada: cómo ayudarla

Los tiempos se aceleraron para Lucas, Karen y Guadalupe Guida. Guada, de 10 años, fue diagnosticada con distrofia muscular de cintura cuando tenía solo 2. Y como en los últimos meses se precipitó la necesidad de operarla de la columna, la familia salió a pedir ayuda.

Viven los 3 en un primer piso de Parque Avellaneda. Recién terminan de pagar los gastos de la construcción de su hogar. Y Lucas, el papá de Guada, cuenta que tenía el objetivo de comenzar a ahorrar para sumar un monta silla que le permita a su hija moverse con más autonomía.

Pero todo se precipitó cuando los médicos les dijeron que Guada necesitaba una operación de columna bastante urgente. Explica Lucas que por la condición de su hija, también padece una doble escoliosis. “Si bien la operación detiene el avance de su enfermedad, es necesaria porque, al tener debilidad muscular, buscan evitar que su sumen otros problemas clínicos que hoy no tiene, como que se muevan los órganos o tenga menos capacidad pulmonar por la desviación en la columna”, dice.

También cuenta que la enfermedad de Guada es degenerativa y progresiva, y que por eso hace dos años que anda en silla de ruedas, ya que perdió fuerza en las piernas.

De ahí la necesidad de hacer una obra que, según calcula Lucas, cuesta los $ 20 millones que pensaba ahorrar en un año, hasta que la cirugía cambió los plazos.

Lucas afirma que trabaja en una empresa de fotocopiadoras y que su esposa, Karen, en un emprendimiento familiar de cartelería. Asegura y detalla cada costo del presupuesto de la obra y repite varias veces que lo incomoda tener que recurrir a pedir ayuda de esta forma.

Relata que fue la profesora de inglés de Guada la que lo convenció de iniciar la campaña a través de la redes. Y que luego se sumó Roberto D’Anna, referente barrial por ser el fundador del diario local, Flores de Papel, y del Museo Barrio de Flores.

“Ya hicimos rifas, estamos buscando hacer más cosas para donar y sortear. Estoy acelerado porque esto es muy movilizante. Empezamos el jueves pasado y en pocos días juntamos 3 millones de pesos. Pero nos falta un montón”, narra Lucas. Y repite que tiene comprobante del presupuesto que le pasaron por la obra.

También dice que, si todo sale bien, a Guada podrían operarla los primeros días de diciembre. “Es una operación riesgosa. Implica poner tornillos y otros elementos. Pero nosotros tenemos fe y es lo que tenemos que hacer. La recuperación de ella es más larga que la que necesita otra persona. Pero confiamos en que va a poder empezar las clases bien”, afirma.

Lucas agrega que la distrofia que sufre Guada es importante, pero no es de las más graves. Y enfatiza que, “por suerte, en la parte cognitiva es un bocho. Va a la escuela con acompañante terapéutico por su movilidad, y le va muy bien”.

Para reunir los fondos hay una cuenta en Mercado Pago a nombre de Lucas Hernán Guida. El alias es Lucas.Guida.Guada. Y el cuil es 20288616044. Además, crearon una cuenta de Instagram, @hoyporguada

“Hola mi nombre es Guada, tengo 10 años y hace 8 me diagnosticaron con distrofia muscular de cinturas, aun seguimos en estudio”, empieza el primer posteo. Y continúa: “En el último tiempo, mi patología avanzo más rápido de lo esperado y uso sillita de ruedas para desplazarme. Pronto me harán una cirugía de columna. Vivo en un primer piso y cada vez es más difícil la movilidad ya que mi papá me sube y me baja en upa. Es por esto que necesito tu ayuda para poder tener un montasillas para acceder a mis terapias, actividades y consultas con mayor autonomía”.