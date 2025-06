Terrible femicidio en Moreno

Un policía de la Ciudad permaneció atrincherado en un gimnasio del partido de Moreno desde la tarde de este martes, luego de que matara a la pareja de su exnovia a balazos.

Fuentes del caso contaron que el policía fue este martes por la tarde hasta el gimnasio de su ex, porque había recibido una restricción perimetral, después de que la mujer lo denunciara el lunes. En el marco de esa discusión ocurrió el femicidio de la actual novia de la ex pareja del oficial inspector atrincherado.

La locura se desató alrededor de las 16.30 en Roque Sáenz Peña 2228, y Centenario, en ese partido del Oeste bonaerense, luego de que ingresara un llamado informaron que “se escucharon detonaciones de arma de fuego”.

Ante esto, se desplazó al lugar un móvil de la Comisaría 1ª de Moreno. Al descender del patrullero, los policías de la Bonaerense vieron a una mujer tendida en la vía pública, en la entrada del gimnasio Imperio, con una herida de arma de fuego y signos vitales, según las fuentes del caso consultadas por este medio.

Los vecinos les informaron a los policías que el sospechoso estaba adentro del gimnasio y que tenía a su ex pareja como rehén, por lo que se implementó un operativo cerrojo. Al lugar llegó entonces el Superintendente del grupo Halcón y los padres del homicida.

Las fuentes referenciaron que el hombre que se atrincheró es un oficial de Policía de la Ciudad, quien, tras una discusión, baleó a la actual novia de su ex y se refugió en el gimnasio con quien era su pareja y dueña del local: le apuntaba con arma altura de cabeza.

Fue identificado como Gabriel Fernando Danielo, un ex Policía Federal de 39 años que tiene el rango de oficial inspector y estaba afectado a la Comuna 2B, de Policía de la Ciudad.

Los policías lograron disuadir al homicida que retenía a su ex de 35 años del cuello, y la víctima fue liberada. Fue ella quien contaría luego a los investigadores lo que había sucedido.

La mujer dijo que Danielo se presentó en su gimnasio, pero ella no lo quiso recibir. Ese día le había llegado la notificación de la restricción perimetral que ella había solicitado a la Justicia.

“Se ofuscó y le disparó a Heredia, la actual pareja de su ex”, confiaron los testimonios presentes del caso. Ahí fue cuando la tomó de rehén.

Tras ser liberada, la víctima fue trasladada a un centro de salud mientras Danielo se negaba a “entregarse, profiriendo amenazas”, contaron quienes estaban en el lugar. E informaciones oficiales indicaron que el femicida lanzó una nota a sus colegas de la Bonaerense y ese texto está en manos de la Justicia.

La causa en su contra se investiga como homicidio agravado (femicidio), amenazas y resistencia a la autoridad y está a cargo de la UFI N°2 de Moreno, a cargo de la fiscal Betiana Guilleron. El Grupo Halcón y las fuerzas especiales de la Bonaerense trabajan en el lugar.

Por su parte, el cuerpo de la víctima pasó más de nueve horas tendido sobre la vereda frente al gimnasio donde se atrincheró el policía. Se llamaba Marcela Fabiana Heredia, de 46 años.

A pesar de que fuentes oficiales explicaron que el levantamiento del cadáver no iba a ser concretado hasta que no se dé por finalizado el procedimiento, es decir, hasta que no consigan que el acusado se ponga a disposición de la Justicia, se tomó la decisión de trasladarlo pasadas 01:00 horas a la morgue judicial de General Rodríguez.

En el lugar, la Policía Científica realizó un examen preliminar del estado en el que se encontraba la víctima. Asimismo, indicaron que una vez que finalizara la autopsia, serían entregados a su familia.

Después de que se oficializara el retiro del cuerpo de la víctima, las autoridades ingresaron al gimnasio, para trasladar a Danielo al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Según el medio local Semanario Actualidad, el sospechoso fue retirado en una ambulancia pasadas las 02:30 horas, debido a que se había disparado en la cabeza.

En principio, indicaron que el sospechoso habría sido encontrado con signos vitales, pero su estado de salud era de extrema gravedad. Por este motivo, su muerte fue confirmada minutos más tarde, pese a los esfuerzos del personal médico.

En las negociaciones, el agente había manifestado que no planeaba entregarse y que no tenía intención de atentar contra su vida, pero trascendió que habría tomado la decisión al verse acorralado por los grupos especializados que permanecieron firmes en la escena del crimen.