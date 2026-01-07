Newsletter Subscribe
La «inmobiliaria de Milei» reactiva su motor con una operación de alto perfil en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad. Se confirmó una nueva subasta en Retiro de un predio perteneciente al Estado Nacional, ubicado estratégicamente a metros del Palacio San Martín y de la Cancillería.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó el precio base en u$s 1,9 millones para el remate que se ejecutará el próximo 9 de febrero de 2026. El inmueble, situado en la calle Juncal 847, representa la primera gran venta del año dentro del plan oficial para desprenderse de activos públicos ociosos.
La oportunidad inmobiliaria tiene letra chica. Se trata de un lote de casi 500 metros cuadrados con construcciones en varios niveles que, según el pliego oficial, se encuentra en «estado de abandono». La venta se realizará bajo la modalidad «ad corpus», lo que significa que el comprador deberá hacerse cargo de cualquier refacción, adecuación ambiental o regularización registral necesaria.
Datos claves del remate:
Esta venta no es un hecho aislado, sino parte del Decreto 950/24 firmado por Javier Milei y Guillermo Francos. El Gobierno busca liquidar más de 300 edificios públicos, terrenos ferroviarios y predios rurales considerados innecesarios para la gestión estatal. La meta financiera es ambiciosa: recaudar u$s 800 millones que irán directo al Tesoro Nacional para equilibrar las cuentas.
El mercado de Real Estate corporativo muestra signos de reactivación que el Gobierno busca aprovechar. Grandes jugadores ya movieron sus fichas en subastas de la AABE:
Con estos antecedentes, se espera que el predio de Juncal despierte el interés de desarrolladores que buscan metros cuadrados en el corredor norte y el área centro de la Capital.