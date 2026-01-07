La «inmobiliaria de Milei» reactiva su motor con una operación de alto perfil en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad. Se confirmó una nueva subasta en Retiro de un predio perteneciente al Estado Nacional, ubicado estratégicamente a metros del Palacio San Martín y de la Cancillería.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó el precio base en u$s 1,9 millones para el remate que se ejecutará el próximo 9 de febrero de 2026. El inmueble, situado en la calle Juncal 847, representa la primera gran venta del año dentro del plan oficial para desprenderse de activos públicos ociosos.

Subasta en Retiro: condiciones y «estado de abandono»

La oportunidad inmobiliaria tiene letra chica. Se trata de un lote de casi 500 metros cuadrados con construcciones en varios niveles que, según el pliego oficial, se encuentra en «estado de abandono». La venta se realizará bajo la modalidad «ad corpus», lo que significa que el comprador deberá hacerse cargo de cualquier refacción, adecuación ambiental o regularización registral necesaria.

Datos claves del remate:

Fecha: 9 de febrero de 2026, 14:00 hs.

9 de febrero de 2026, 14:00 hs. Plataforma: Portal de Subastas Electrónicas SUBAST.AR.

Portal de Subastas Electrónicas SUBAST.AR. Propietario original: Ministerio de Relaciones Exteriores.

El objetivo: 800 millones de dólares a las arcas

Esta venta no es un hecho aislado, sino parte del Decreto 950/24 firmado por Javier Milei y Guillermo Francos. El Gobierno busca liquidar más de 300 edificios públicos, terrenos ferroviarios y predios rurales considerados innecesarios para la gestión estatal. La meta financiera es ambiciosa: recaudar u$s 800 millones que irán directo al Tesoro Nacional para equilibrar las cuentas.

El mercado de Real Estate corporativo muestra signos de reactivación que el Gobierno busca aprovechar. Grandes jugadores ya movieron sus fichas en subastas de la AABE:

Eduardo Costantini (Consultatio): Adquirió el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones y otro terreno en el Campo Argentino de Polo por u$s 21 millones.

Adquirió el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones y otro terreno en el Campo Argentino de Polo por u$s 21 millones. Argencons: Ganó la puja por una hectárea en Bajo Belgrano (ex Policía Federal) por u$s 46,5 millones, duplicando la base.

Ganó la puja por una hectárea en Bajo Belgrano (ex Policía Federal) por u$s 46,5 millones, duplicando la base. Raghsa y JP Morgan: Cerraron un contrato de alquiler corporativo en Núñez valuado en u$s 150 millones.

Con estos antecedentes, se espera que el predio de Juncal despierte el interés de desarrolladores que buscan metros cuadrados en el corredor norte y el área centro de la Capital.