Santiago Cafiero se reúne con el Gabinete Nacional de Cambio Climático

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se reúne en el Salón Norte de la Casa Rosada, en la tercera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, junto al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; y las ministras de Justicia, Marcela Losardo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

También están presentes de manera virtual, los ministros de Turismo y Deporte, Matías Lammens; de Trabajo, Claudio Moroni; de Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; Economía, Martín Guzmán; de Cultura, Tristán Bauer; de Educación, Nicolás Trotta; de Defensa, Agustín Rossi; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Salud; Ginés González García.

Durante la reunión, se presentará el nuevo compromiso del país al año 2030 a través de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), que reafirma la voluntad de Argentina de avanzar en la acción climática, y que el país entregará a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a fin de año.

Se definirán las acciones nacionales destinadas a intensificar la lucha contra el cambio climático, las que podrán ser de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -acciones de mitigación- o de adaptación a los impactos producidos por eventos climáticos cada vez más extremas -acciones de adaptación—. También se destaca la importancia de integrar la acción climática en la recuperación pospandemia para posicionar a la Argentina a la vanguardia de la agenda ambiental.

Este año, el país realizó una presentación más ambiciosa, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que pretende limitar las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 a un nivel sustancialmente menor en comparación con el compromiso anterior y reforzar las capacidades de adaptación de las comunidades, en particular aquellas más vulnerables. La meta consiste en no exceder las 358,8 mtCO2eq. Esto significa reducir dichas emisiones a un nivel 25.7 % respecto al compromiso de la primera NDC, consistente en no superar las 483 mtCO2eq con miras al 2030. La nueva contribución incluye ejes rectores que procuran dar un enfoque innovador, justo y ambicioso, entre los que se destacan: el fortalecimiento de la educación ambiental, la transición justa con equidad de género y la federalización. La implementación de estos ejes logrará construir una agenda 2030 para promover un desarrollo de forma integral y sostenible.

Asimismo, el país anunció este sábado, la elaboración de su estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo a 2050. Por último, en cumplimiento de la Ley n.° 27520 de “Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”, el país se propuso trabajar, en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación que prevé será claro, ambicioso y permitirá alcanzar nuevos objetivos.

