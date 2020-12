Shoppings y supermercados preparan promociones especiales para las Fiestas

Los consumidores que siempre esperan hasta último momento para hacer sus compras navideñas estarán bastante más limitados este año que en los anteriores. Los estrictos protocolos que se están aplicando por la pandemia en los shoppings y en los supermercados para evitar aglomeraciones de gente a los fines de evitar contagios harán inviable ese consumo de último minuto. Por eso, la apuesta en ambos sectores fue apelar a la anticipación, con descuentos y promociones que en muchos casos ya comenzaron, y en otros arrancarán este fin de semana.

Las ventas en ambos canales reflejaron una fuerte caída medidas a precios constante en septiembre, contracción que en el caso de los centros de compras arrastra desde marzo, con bajas en términos reales de entre 80% y 90% por haber estado cerrados. En el caso de los supermercados, la caída de septiembre a precios constantes fue de 2,3% respecto del mismo mes del año pasado, y en agosto la baja interanual había sido del 5,6 por ciento. Si bien el supermercadismo se encuentra en una posición relativa mucho más ventajosa, advierten sobre los bajos/nulos márgenes de rentabilidad producto de “Precios máximos” y la caída en los volúmenes vendidos.

Frente a este escenario, diciembre aparece como el mes “salvador” para ambos sectores dentro del magro contexto económico que sufre el país. Por eso, apostarán a descuentos agresivos para cautivar a un consumidor al que la pandemia volvió mucho más austero y precavido. “Desde que abrieron los shoppings, en octubre en Capital Federal, las ventas no han sido buenas. Sabemos que no va a ser un diciembre brillante, pero hay buenas expectativas respecto a estos días que vienen”, dijo el gerente general de la Cámara Argentina de Shoppings Centers, Mario Nirenberg.

Para evitar aglomeraciones de gente, este año no habrá “Noche shopping” en los centros comerciales de IRSA. Si bien habrá una extensión horaria -y particularmente el 23 estarán abiertos hasta la madrugada-, este evento que mantenía los shoppings abiertos hasta las 4 AM con descuentos por horarios en cada una de las marcas adheridas no se hará esta vez. Será reemplazado por la “Semana shopping”.

Fuentes de IRSA explicaron que durante esos días habrá distintos horarios con descuentos de hasta 50%, es decir que lo que antes ocurría en una noche ahora se decidió espaciar, y también instrumentará la Matineé Shopping, mediante la cual los consumidores podrán bajarse de la web cupones con descuentos. También habrá promociones con bancos, con descuentos de entre 25% y 35%, y la permanencia del programa Ahora 12 que desde octubre, y hasta fin de mes, tiene la particularidad de contar con tres meses de gracia para comenzar a pagar la primera cuota. Otro beneficio que mantendrá la empresa es el parking gratuito en todos los centros para facilitar la llegada de las personas.

A su vez, desde Cencosud Shopping Centers, dueños del centro comercial Unicenter, aseguraron que realizaron alianzas con más de diez entidades bancarias y los descuentos se distribuyen a lo largo de todo el mes para que “cada cliente tenga uno o varios días para adelantar sus compras navideñas con buenos beneficios”. También este grupo extenderá los horarios.

En cuanto al protocolo, se mantendrá el mismo que se aplica desde que reabrieron, en el caso de Capital Federal, en octubre. Al igual que los supermercados, no se permitirá más ingreso de personas por las Fiestas, sino que el aforo seguirá controlándose de forma sumamente estricta. En los casos en los que la cantidad de gente supere el permitido, los centros cerrarán sus puertas hasta descongestionarlo.

