El panorama cultural de Buenos Aires recibió una noticia inesperada. La institución fundada por Eduardo Costantini anunció oficialmente que Rodrigo Moura deja el Malba. El curador brasileño abandonará su cargo de Director Artístico a partir de febrero de 2026, cerrando un ciclo breve de apenas doce meses al frente del museo.

La decisión no responde a un conflicto, sino a un cambio de paradigma. Según informó la entidad, el hecho de que Rodrigo Moura deja el Malba se enmarca en una profunda «reestructuración institucional» diseñada para enfrentar los desafíos del próximo 25º aniversario del museo.

Los motivos: Colección Daros y un nuevo CEO

¿Por qué se da este cambio ahora? La salida de Moura es la punta del iceberg de una transformación mayor. El Malba modificó sus prioridades tras la histórica adquisición de la Colección Daros Latinamerica (más de 1.200 obras) y el avance de su proyecto de ampliación edilicia.

Ante este nuevo escenario, que incluye una reserva técnica expandida y la gestión de la Colección Costantini, el museo decidió crear la figura de un Director Ejecutivo (CEO) para liderar la nueva etapa. «Reconocemos las innegables aptitudes de Rodrigo y le deseamos el mayor de los éxitos», expresó Eduardo F. Costantini en el comunicado oficial.

La despedida: Cuándo será su última actividad pública

Aunque Rodrigo Moura deja el Malba formalmente el mes próximo, habrá una instancia de transición. El curador continuará colaborando con el equipo para cerrar proyectos pendientes.

Su despedida pública será este jueves 29 de enero a las 18:00 horas, cuando participe de una conversación en el auditorio junto a la artista Anna Bella Geiger, en el contexto de la muestra Pop Brasil. «Ha sido un gran privilegio trabajar en Malba en este momento. Espero seguir acompañando al museo en sus próximos capítulos», declaró Moura.