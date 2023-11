Riquelme lloró y abandonó una entrevista

Por estas horas reina la incertidumbre sobre el futuro político de Boca Juniors, ya que que Andrés Ibarra (candidato a presidente por la oposición) llevó un pedido a la Justicia para que se posterguen los comicios por “irregularidades y anomalías en el padrón de socios”. Luego brindar una conferencia de prensa para hablar sobre este suceso, Juan Román Riquelme fue protagonista de una extensa entrevista con El Loco y el Cuerdo, programa que conducen el periodista Flavio Azzaro y el ex presidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler.

Uno de los momentos más inesperados de la transmisión, que duró más de seis horas desde la Bombonera, fue cuando el ídolo del Xeneize optó por salir de las cámaras para no mostrar su emoción tras las elogiosas y sentidas palabras que recibió por parte del periodista.

Tras una espera que se demoró más de la cuenta ya que el 10 decidió salir a saludar a la gente que se acercó a la Bombonera para brindarle su apoyo, Azzaro optó por manifestar sus sentimientos sobre el rol del actual vicepresidente: “Te quiero felicitar en vivo, porque sé perfectamente por todo lo que te toca pasar a pesar de que tenés una manera de ser que yo nunca vi algo igual. Hoy, por ejemplo, me levanto a la mañana y veo ‘se suspenden las elecciones en Boca’, y yo ya me levanté triste. Hablo por teléfono con vos y vos parecías como que no pasaba nada. No es que no pasaba nada porque no entendés de la responsabilidad, sino porque estás muy seguro de lo que sos “.

“Y de lo que iba a pasar…”, lo cortó JRR, dejando en claro su malestar por lo acontecido en la previa a los comicios.

Pese a la interrupción, el conductor prosiguió con su relato: “Te quiero, primero que nada, agradecer por este rato que estamos charlando, que no significa que te esté despidiendo ni mucho menos. Ojalá te quedes un rato más. Te quiero decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Te lo digo de corazón. Uno no va conociendo todo el tiempo gente que tenga la manera de ser que tenés vos. Y realmente durante todos estos años, donde yo empecé a crecer en mi profesión, he conocido poca gente que tenga tanta convicción y valores como vos. Te lo digo de corazón. En mí vas a encontrar siempre un tipo que te va a defender. Porque no es que defino a un amigo…”

“Este me va a hacer llorar”, anticipó Riquelme, al sentirse tocado por el mensaje que expresaba el comunicador. “Te lo digo enserio, no es que defiendo a Riquelme porque es mi amigo. Defiendo a Riquelme porque para mí es uno de los pocos tipos que realmente enlentece…”

Azzaro no pudo terminar la frase, ya que Juan Román optó por levantarse de su silla en plena entrevista y salir de escena mientras manifestaba: “Este me hace llorar, y esto no puede pasar”.

Algo sorprendido, y tratando de entender lo que acontecía, el ex presidente del Rojo soltó en tono humorístico: “Bueno, se terminó la entrevista. Duró cuatro minutos. Los hicimos esperar cuatro horas”. Y añadió: “Se emocionó el boludo”. “Está bien, mejor. ¿Si lo hacemos llorar cuánto medimos? ¡Hacemos 500 puntos de rating!”, bromeó el periodista.

Pese a lo acontecido en el streaming, todo luego continuó con normalidad. Primero se sumaron el Chelo Delgado y Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y más tarde reapareció Juan Román Riquelme. La entrevista culminó poco después de las cuatro de la mañana.

Alrededor de las 3.30 de la mañana, ya con el Mosquito Cascini y el Chelo Delgado en la entrevista, Román también se refirió a su relación con Guillermo Barros Schelotto, a quien definió como “un grande”. Y relató sobre otros futbolistas con los que compartió plantel en el Xeneize: “Ibarra un crack, Samuel un crack, Basualdo, Serna, grandísimos jugadores de fútbol. Guillermo, Palermo… Todo fue increíble, esa es la verdad. Teníamos las cosas muy claras. No podíamos por ahí ir a comer, pero dentro de la cancha éramos hermanos. Así de simples. Las cosas claras. La obligación era ganar, darle alegría a los hinchas y creo que lo hemos hecho bastante bien. Para mí fue un placer jugar con todos ellos”.

En otros temas, recordó cuando le pidió el cambio de camiseta a Luís Figo en la final contra Real Madrid: “Le pedí a muchos, pero en la final con Madrid tuve que pedir a Figo porque me la pidió mi papá. Quería la de Figo. Cuando terminó, me acuerdo que estábamos festejando, viene Bianchi, lo termino abrazando y el otro me estaba esperando para cambiarle la remera. Figo la donó ahora al museo. Yo se la di a mi viejo, la tiene él. Estaba feliz que ganamos, primero. Yo me tuve que acordar: terminó el partido y en vez de ir a festejar tuve que ir a cambiar la camiseta. Está la imagen cuando viene justo Bianchi que me abrazo con él. Acá en el fútbol argentino tengo un montón de camiseta de todos los clubes”.

Luego revivió los Juegos Olímpicos del 2008, donde compartió plantel con Oscar Ustari, Chiquito Romero, Pablo Zabaleta, Lionel Messi y Sergio Agüero, entre otros: “El Kun lo conozco desde muy chiquito, a él y al papá. Tengo una de mis hermanas que es muy amiga de su hermana. Nosotros vivimos en Don Torcuato, la siguiente estación a Don Torcuato es Kilómetro 30. Ahí está Darío, que le dicen el Bambino de Oro, y su hijo jugaba en inferiores de Independiente, la misma categoría del Kun. Tuvo una relación muy linda con la familia del Kun, se lo empezó a llevar a la casa y terminó siendo el padrino de él. Y Darío es amigo nuestro de toda la vida. Así que el Kun de chiquito venía a comer asados a casa”.

En esa línea, recordó: “Imaginate que en 2006 cuando vamos al Mundial de Alemania tuve que hacerle el pasaporte a todos mis amigos, subían al avión por primera vez todos mis amigos. Fueron como 14, a veces se ponen en pedo y se ponen a acordar, nos morimos de risa. Hicieron de todo. Ahí fue Darío, lo llevamos con todos mis amigos porque era uno más del grupo. Así que imaginate que al Kun lo conocemos de chiquito porque lo traía a casa. Lo quiero mucho al Kun. De los mejores delanteros que tuvo el fútbol argentino sin dudas. El máximo ídolo del Manchester City, increíble”.