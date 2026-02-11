La Avenida de Mayo se prepara para recuperar su brillo original. En una apuesta fuerte por la conservación patrimonial, el Gobierno de la Ciudad lanzó la licitación para una masiva restauración del Casco Histórico que abarcará dos de sus joyas más preciadas: el Palacio Municipal y el ex edificio del diario La Prensa.

La intervención, que cubrirá una superficie total de 6.200 metros cuadrados, comenzará en abril de este año y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. El objetivo es frenar el deterioro causado por el paso del tiempo y devolverle a estas estructuras su expresividad original.

Palacio Municipal: Cúpulas, mansardas y nueva luz

El antiguo edificio gubernamental (Bolívar 1), que cuenta con Protección Estructural, será sometido a una limpieza profunda y reparación integral. Los relevamientos detectaron corrosión, piezas faltantes y capas de pintura agregadas que no corresponden al diseño original.

Las obras de restauración del Casco Histórico en este punto incluyen:

Fachadas: Recuperación de los frentes sobre Avenida de Mayo, Bolívar y Rivadavia.

Recuperación de los frentes sobre Avenida de Mayo, Bolívar y Rivadavia. Cubiertas: Impermeabilización de mansardas y reparación de la torre del reloj para evitar filtraciones.

Impermeabilización de mansardas y reparación de la torre del reloj para evitar filtraciones. Iluminación: Se instalarán más de 70 luminarias arquitectónicas para destacar los ornamentos y las cúpulas durante la noche.

Ex Edificio La Prensa: El resurgir de la Casa de la Cultura

Ubicado en Avenida de Mayo 575, este edificio de estilo parisino inaugurado en 1898 es un ícono porteño, famoso por su farola de la diosa Palas Atenea. Actualmente funciona como la Casa de la Cultura y es Monumento Histórico Nacional.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura, destacó: «Poner en valor estos lugares es recuperar nuestro capital simbólico. Queremos ofrecer un espacio vibrante para que porteños y turistas lo disfruten todos los días».

Los trabajos aquí se enfocarán en:

Restauración del Pasaje de los Carruajes y la fachada principal.

y la fachada principal. Recuperación de la herrería artística y carpinterías.

Puesta a punto del reloj y el campanario.

Con esta restauración del Casco Histórico, la Ciudad busca no solo preservar su pasado, sino reactivar la zona del microcentro como un polo de atracción cultural y turístico de primer nivel.