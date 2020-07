REDIMA contra IOMA: “Quieren hacer rehenes a los médicos de un sistema capitado”

(PBA) Con un comunicado de prensa, la Red de Médicos Argentina (REDIMA), conformada por más de 24.000 profesionales activos en plataformas virtuales, salió a apoyar a los médicos que durante este martes realizaron una movilización en el centro de la ciudad de La Plata para visibilizar el malestar creciente, en medio del conflicto desatado entre el Instituto Médico de Obra Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP).

Con bocinazos incesantes y vehículos que lucían ambos blancos en las ventanillas, los profesionales partieron desde el Instituto del Diagnóstico hacia la sede central del IOMA, “en defensa de la libre elección” y contra lo que denominan “las extorsiones” de la obra social.

El conflicto se originó días atrás cuando IOMA denunció penalmente a la Agremiación Médica Platense y 12 profesionales acusados de presentar documentación fraudulenta para cobrarle a la obra social prácticas y consultas no realizadas. Tras la presentación, la Agremiación Médica Platense desmintió algún tipo de responsabilidad en la auditoría llevada a cabo, habló de “extorsión” y redobló la apuesta al sostener que hace 9 meses no se actualizan sus honorarios, y 24 meses que no se autorizan aumentos de copago en consultas y prácticas.

“Lo que subyace detrás de las denuncias es el intento de un cambio de sistema, en un momento por demás inoportuno y sensible a través del amedrentamiento, la coacción y las amenazas. Se pretende que no exista la libre elección del médico y eliminar el sistema de prestaciones, de forma similar a lo que ocurre en PAMI, con su probada ineficiencia. Quieren hacer rehenes a los médicos de un sistema capitado, dirigiéndose a ejemplos precarizadores, como Cuba o Venezuela”, manifestaron desde REDIMA, donde ven “esta situación con creciente preocupación”.

El titular del IOMA, Homero Giles, debió salir a desmentir los rumores sobre una eventual intención de “comprar el Instituto del Diagnóstico” de La Plata o quitarle al afiliado la posibilidad de “la libre elección de los médicos”.

