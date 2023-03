Raquel Herrero: “El discurso del presidente me dio mucha tristeza”

“Tengo nietos grandes y chicos, estoy rodeada de chicos jóvenes que son hijos o nietos de militantes que lloramos y disfrutamos juntos, allá por el 83, la tan deseada llegada de la Democracia y no quiero que se vayan de Argentina a buscar otro destino para ser libres y felices. Se capacitan, estudian, trabajan, ven a sus padres y abuelos que la luchan todos los días, pero cuando escuchaba al Presidente de la Nación hablar del País a los gritos, atacar a la Justicia descaradamente dejando una vez en evidencia el desprecio por la independencia de poderes, cuestionar nuevamente a los Medios de comunicación porque no les gusta que se opine diferente, sentí una profunda tristeza por la Argentina que le estamos dejando a esas nuevas generaciones. Otro ejemplo claro del odio que tienen a quienes piensan distinto es el permanente ataque a la Ciudad de Buenos Aires, aún contradiciendo lo que dice la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y el fallo de la Corte Suprema”, sentenció la dirigente Radical.

Además, detalló: “Las mentiras, el relato, la realidad paralela en la que pareciera que vive el Presidente, no sólo marcan el papelón del discurso, sino que también muestra a las claras que no hay autocrítica, que no hay una mirada empática con la realidad que está sobre la mesa y a la vuelta de la esquina. Eso genera la casi nula posibilidad de cambiar la historia, porque sino reconocemos los severos problemas que tenemos, es imposible modificarlos y corregirlos”.

A su vez, la Presidente de la Comuna7 de la UCR dijo: “La cruda realidad la vivimos todos los días. La inflación cada vez más imparable, la inseguridad permanente, una inseguridad que por décadas nos decían que era una “sensación”, la desesperanza, la pobreza, el hambre y las pocas posibilidades para mejorar están a la vista en el día a día de cada uno de nosotros, a pesar que los políticos que conducen los destinos del país digan y quieran hacernos creer lo contrario. Este es un año importantísimo para el destino de nuestro país y tenemos la posibilidad de cambiar. Pareciera que es la última oportunidad que tenemos de modificar el rumbo, de construir enserio bases sólidas para que, de una vez por todas nuestra Argentina pueda encaminarse a ser un país serio, previsible, sustentable, con crecimiento, entendiendo que la grieta es MORAL y que sólo vamos a recuperar la dignidad con hombres y mujeres honestos en los espacios de decisión”.

Para finalizar, la Lic. Raquel Herrero aseguró: “No quiero perder la esperanza, quiero creer que Juntos podemos lograrlo, y en ese sentido, no puedo dejar de resaltar el gesto, del cual me sentí representada, del Senador por la Ciudad de Bs As, Martín Lousteau al retirarse del recinto cuando los porteños fuimos descaradamente agredidos una vez más, por el Presidente. Les pido a todos los argentinos que no bajemos los brazos, que dialoguemos con firmeza, que sigamos exigiendo respeto a las instituciones, a la Republica, a la LEY, que busquemos puntos de consenso en busca del bien común y que cuando sea el momento decidamos que tipo de país queremos dejarle a nuestros hijos y nietos”.