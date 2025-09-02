Información General
Portal Palermo sale a la venta
El gobierno nacional lo pone en subasta pública
El Gobierno nacional aprobó la convocatoria a una subasta pública para la venta de los terrenos donde actualmente funciona el shopping “Portal Palermo”, con un precio base de 81,7 millones de dólares. Lo hizo a través de la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que se publicó este lunes en el Boletín Oficial. El predio alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y decenas de locales comerciales, cuyo destino ahora es incierto.
Su extensión es de 42.044 metros cuadrados y está ubicado en la intersección de las Avenidas Cerviño y Bullirch, en el barrio porteño de Palermo. La historia del terreno está ligada a un contrato firmado en 1994 con Cencosud, que le permitió explotar el espacio por 20 años más una prórroga de cinco.
Esa concesión venció en 2019, pero la empresa logró una extensión especial de dos años con una cláusula clave: el Estado podía vender en cualquier momento. Ahora, la Agencia de Administración de Bienes del Estado activó esa cláusula y comenzó el proceso de venta.
El acuerdo de desocupación le da a Cencosud hasta diciembre de 2026 para abandonar el predio. El único espacio que no será incluido en la operación es el quincho y comedor familiar del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. Esta venta se enmarca en el plan del Gobierno para desprenderse de inmuebles estatales que considera “innecesarios” y así obtener fondos frescos en el marco de su política de ajuste fiscal.
