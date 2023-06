Por qué usaban anteojos negros en CQC

Mario Pergolini revivió historias de CQC, el programa que condujo junto a Eduardo de la Puente y Juan di Natale entre 1995 y 2008 en las pantallas de América, El Trece y Telefe. Y en ese plan, contó qué los llevó a usar los característicos anteojos oscuros.

Este jueves por la mañana, el conductor y empresario pasó por Escucho Ofertas, el ciclo que conduce el comediante Guille Aquino a través del canal de streaming Blender, quien le consultó si eran verdad los rumores que indicaba que empezaron a usar las gafas porque “se fumaban un porro en la terraza de América y dijeron: ‘No podemos salir al aire con estos ojos’”.

Al plantearse el interrogante, el invitado contestó: “¿Cuánto tiempo pasó? Nosotros hacíamos ese programa con 30 años o menos… Sí, fumábamos y todos me preguntaban: ‘Mario, ¿cómo seguimos?’ porque nadie se acordaba y el Caiga Quien Caiga que yo hice, nunca estuvo guionado. Sí tenía una rutina, pero ni siquiera yo sabía qué íbamos a hablar al aire. Los tres veníamos de la radio, entonces era sencillo hacerlo de esa manera”.

“Empezamos a usar anteojos y todos decían: ‘Tenemos los anteojos de Caiga’. ¡Pero eran nuestros anteojos! Ni siquiera teníamos marca, hasta que después sí tuvimos. Pero quedó el chiste ese. ‘¿Qué viene ahora?’, me preguntaban. ‘Qué buena pregunta, no tengo idea’, les respondía”, se rió Pergolini.

En la charla, Pergolini también hizo un repaso por su trayectoria como conductor pero también su recorrido como empresario de los medios y contó que vivió “cosas ásperas” durante su paso por CQC. “Entraron a mi casa apuntándole con un revólver a mi vieja. Mi hijo Tomás en ese momento tendría nueve meses. Me acuerdo que cuando pasó eso había un ministro del Interior al que nosotros le pegábamos demasiado en el primer CQC, y le dije: ‘Che, loco, me pasó esto’, y me respondió: ‘¿Viste? Como dijiste el otro día, siempre llegamos tarde…’. Yo tendría 29, 30 años, era un pibe. Si bien tenía bastante experiencia por la Rock & Pop, eso era pesado. Después nos mandaban a la AFIP, era complicado en serio”, dijo.

También contó qué fue lo que lo llevó a decidir su salida del programa tras la temporada 2008, que en aquel entonces se emitía por Telefe. “Un día hicimos un chiste muy tonto sobre alguien que se había tropezado. Nos reímos de un tipo que se cayó, y dije: ‘No podemos hacer esto, no quiero hacer esto. ¿Por qué tengo que seguir haciendo un programa durante 15 años solo porque funciona?”, reveló.

Por último, Pergolini fue lapidario con respecto al futuro de los canales de streaming, modalidad de comunicación que hoy por hoy está en auge. “En el futuro nos veo a nosotros fracasando mal, a todos ustedes fracasando y a una inteligencia artificial haciendo el apocalipsis absoluto”, vaticinó con su característica acidez.