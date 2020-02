“Por qué, porque y porqué” y otros errores frecuentes del lenguaje

(CABA) Yendo o llendo de ir tiene una confusión genética por la que muchos individuos pasan. La forma correcta es con Y y no con doble L.

Redes sociales, Whatsapp, mails. Los que vaticinan el fin de la lectura y la escritura con el advenimiento de las nuevas plataformas, probablemente se equivoquen: escribimos más que nunca. ¿Será por eso que también nos equivocamos más? ¿O fallamos en recordar los correctos usos de ciertas normas de puntuación y formas verbales? ¿Hay tiempos verbales o errores de ortografía que tienden a prestarse a la confusión más fácilmente?

Errores de concordancia, de puntuación, mal uso de prefijos y de comillas. Lo cierto es que, en mayor o menor medida, casi todos incurrimos diariamente en al menos uno de estos 25 errores, los más comunes de nuestra lengua, según Hernán Moreno y Laura Rajchman, quien diariamente corrige titulares de medios y otros enunciados desde su cuenta de Instagram, @policia.de.la.ortografia.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Paro en nueve líneas de colectivos por la agresión a un chofer en Ciudadela

1-Se dice «yendo», no «llendo».

Sea porque el uso de la «y» y de la «ll» es similar desde lo fonético, o por no terminar de internalizar esta regla gramatical; mucha gente escribe «llendo» en lugar de hacerlo en forma correcta, «yendo».

2-Ojo con confundir «haya», «halla» y «allá»

Como vemos en el punto anterior, las palabras que van con «y» y «ll» suelen mezclarse. Lo mismo pasa con «haya» (el subjuntivo del verbo haber, por ejemplo, para decir «espero que haya comida») y «halla» (de «hallar» algo, encontrar), que, a su vez, se confunde con «allá» (para indicar un lugar).

3-No hay que poner una coma entre sujeto y predicado

Un error tan común como inexplicable, según Moreno. Y ejemplifica: «Suele decirse ‘el velocista, consiguió el récord en su categoría». No solo no corresponde usar esa coma, sino que ni siquiera debería haber una pausa al pronunciar la frase», explica.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Preocupación por un experimento nuclear chino de alto riesgo en Zárate

4-El eterno problema entre por qué, porque y «el porqué».

Suelen mezclarse todos. Hernán Moreno lo aclara así:

-«Por qué» se usa solo como interrogativo, aunque no haya signos de interrogación («¿Por qué hiciste esto?» o «No sé por qué hiciste esto»).

-«Porque» se usa para explicar la causa de algo: «Hice esto porque quería».

-Por último, «porqué» es un sustantivo que significa «la causa» o «el motivo». Se puede usar en plural y siempre va precedido por un artículo («sigo sin entender el porqué de lo que hiciste». Un ayuda memoria para darse cuenta de si está bien utilizado es reemplazarlo por «motivo/s»; si la oración sigue teniendo sentido, está bien utilizado: «Sigo sin entender el motivo de lo que hiciste»).

5-Errores más comunes de lo que pensamos: «la primer salida, tengo mucho hambre, estoy media cansada»

Como explica Laura Rajchman, por lo general, oímos decir o leemos: «la primer cita, la primer salida, la primer película», cuando en realidad deberíamos decir «la primera cita, la primera salida, la primera película». Si el sustantivo es femenino, siempre va «primera».

El mismo error suele cometerse cuando decimos «tengo mucho hambre». Pero hambre es un sustantivo femenino, por lo que lo correcto seria decir «tengo mucha hambre».

No ocurre lo mismo con la palabra «medio». Solemos decir «estoy media cansada». Pero, literalmente hablando, las medias son una prenda de vestir y van en los pies. Lo que deberíamos decir es «estoy medio cansada».

6-No se dice «hubieron», ni «habían»

«Es incorrecto decir ‘hubieron muchos accidentes’. La forma correcta es ‘hubo muchos accidentes’. Lo mismo ocurre con el verbo ‘haber’. No se dice ‘habían 100 personas’, sino ‘había 100 personas’. El verbo haber es impersonal y no cambia en número. Por lo general, si hablamos en tiempo presente todo el mundo sabe utilizarlo, se sabe que se dice ‘hay 10 personas’, pero en tiempo pasado se tiende a pluralizarlo», detalla Laura.

7-Decir «hace 20 años atrás» es redundante.

Hay dos formas de corregirlo: «hace 20 años», o «20 años atrás».

8-Sino / si no

Otro error frecuente es confundir «si no» y «sino», explica Moreno.

– SI NO: «Se escribe separado cuando se usa en una oración condicional negativa (‘Te vas a quedar sin comer si no llegás temprano’) o cuando significa ‘de lo contrario’ (‘tenés que llegar temprano, si no, te vas a quedar sin comer’).

– SINO: en cambio, ‘sino’ se puede usar como sinónimo de ‘excepto’ (‘no pienso explicárselo a nadie sino a vos’), como reemplazo de ‘más que’ u ‘otra cosa que’ (‘no quiero comer sino papas fritas’), junto con la construcción ‘no solo’ (‘No solo no vas a comer papas fritas, sino que además te vas a ir a dormir antes’) o para refutar algo que se haya negado antes (‘No dije que no iba a haber papas fritas, sino que no ibas a comerlas si llegabas tarde’).

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Estos son los códigos secretos de Netflix para acceder a contenido oculto en el catálogo

9-Trucos para no caer en el queismo y dequeismo.

«Casos bastante comunes, sobre todo el primero, ya que mucha gente, por evitar el dequeísmo, cae en el extremo contrario de pensar que la construcción ‘de que’ está mal siempre. Error -explica Hernán Moreno- El dequeísmo es cuando se pone ‘de’ antes de ‘que’ en casos que no lo requieren, por ejemplo: ‘Yo pienso de que tendrías que llegar temprano'», detalla.

Y agrega: «el queísmo, en cambio, es suprimir el ‘de’ en ocasiones en las que debería ser usado, por ejemplo, este error: ‘Estoy seguro que vas a venir temprano'».

Y nos da un truco para poder usarlo correctamente: «en general, uno puede darse cuenta de si la construcción requiere un ‘de’ o no reemplazando la oración comenzada con ‘que’ por ‘algo’. Entonces, en los ejemplos anteriores, habría que preguntarse: ¿es ‘Yo pienso algo’ o Yo pienso de algo'», cierra.

10-Se suele usar mal «en base a»

Decir que hicimos las cosas «en base a algo» es tan común como erróneo. Por ejemplo: «Hice la comida en base a la receta que me diste», en realidad debería decirse: «Hice la comida usando como base la receta que me diste».

11-Se dice «prever», no «preveer»

Como explica Laura Rajchman, «prever es igual a ver pero con el prefijo ‘pre’. Por lo tanto, debería conjugarse igual que ver.Preví, previó. La mayoría de la gente le agrega una e y hace una mezcla entre ‘prever’ y «proveer». Pero ‘preveer’ no existe».

12-«Abordo», «osea», «nose», y más palabras que van separadas, pero que tendemos a poner juntas

«Osea», «nose»,»asique», «enserio», «abordo». Muchas veces las vemos escritas como si fueran una sola palabra. Sin embargo, en todos los casos lo correcto es separarlas con un espacio en el medio.

13-El abuso de los puntos y el correcto uso de los tres puntos

«Otro error común relacionado con la puntuación: cuando una oración termina en tres puntos o en un signo de admiración o de interrogación, no se agrega el punto final después, ya está incluido en los signos o en los tres puntos», explica Moreno. Y agrega: «Pero por esta regla mucha gente piensa que cuando aparecen los tres puntos antes de un signo de admiración o de exclamación, se quita uno (o sea, ponen dos puntos y el signo: ‘…?’). Y no, los tres puntos se mantienen, siempre», aclara.

14-El eterno error de «le» y «les»

«El uso correcto de le/les es prácticamente una batalla perdida», se desanima Moreno. «Constantemente tengo que estar corrigiendo cosas como: ‘Juan le dijo a los chicos que vinieran’ o ‘El comerciante le hizo precio a los clientes’. El pronombre debe concordar con el complemento, no con el sujeto, entonces es ‘Juan les dijo a los chicos que vinieran’ y ‘El comerciante les hizo precio a los clientes'».

15-No se «apreta», se «aprieta»

Sencillo: «el verbo apretar en tercera persona del singular es aprieta, no apreta», explica Rajchman.

16-No deducí, deduje

Hay verbos irregulares que por lo general se conjugan mal: traducir, deducir, reducir. «Mucha gente dice ‘traducí’, ‘deducí’, ‘reducieron’, cuando en realidad lo correcto sería ‘traduje’, ‘deduje’, ‘redujeron'», cuenta Rajchman.

17-Una confusión recurrente: «ha», «ah», «a»

«Recibí en las últimas semanas correos que decían: ‘se a efectuado la reserva’. ‘A, claro’. Lo correcto es’se ha efectuado la reserva’. ‘Ah, claro'», explica Rajchman, y aclara: «‘Ha’ es del verbo haber, ‘ah’ es una interjección para denotar pena, admiración, sorpresa o sentimientos similares. Y ‘a’ es una preposición: a partir de mañana, me sentiré bien», detalla.

18-«Si sería», un mal uso del condicional

La correcta conjugación sería «si fuera millonario, tendría otro auto».

19-Jamás vamos «haber» una película.

Lo correcto es decir «vamos a ver una película» y «va a haber» se puede usar con «mucha gente».

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Andrea Rabolini fue designada como directora del Museo de la Casa Rosada

20-El flagelo de la «s» al final de muchos verbos

Los verbos a los que se les suele agregar una «ese» incorrecta: «dijistes», «fuistes», «vinistes».

21-Echo- hecho

«El verbo ‘echar’ se escribe sin ‘h’. Por lo tanto las siguientes oraciones son incorrectas: ‘Me hechó de su casa’. ‘Si llegamos tarde, te hecho la culpa a vos’. Lo correcto sería ‘Me echó de su casa’. ‘Si llegamos tarde, te echo la culpa a vos’. La palabra ‘hecho’ se escribe con ‘h’ cuando viene del verbo ‘hacer’. Por ejemplo: ‘¿De qué material está hecho?’, ‘Es un hecho insólito'», detalla Laura.

22-. «Fue», «fe», «dio», «vio» no llevan tilde

«Como regla general, las palabras de una sola sílaba no llevan tilde. Sin embargo, algunas palabras de una sílaba escapan a esta regla y sí llevan tilde. Esa tilde se llama diacrítica o diferencial y cumplen esa función. Cuando existen dos palabras iguales en su forma pero con distinto significado, una de ellas llevará acento escrito (tilde). Ej: si/sí, de/dé, mas/más, etc.», cuenta Rajchman.

23-Después de los dos puntos, va minúscula

«Muchos ponen mayúsculas después de los dos puntos. Mal hecho: después de los dos puntos se usan minúsculas; la única excepción es cuando después de los dos puntos comienza una cita textual entrecomillada (‘Me dijo: ‘No te entiendo’)», explica Moreno.

24-Otra epidemia: poner palabras en mayúscula indiscriminadamente

«El exceso de las mayúsculas es otra epidemia incontrolable. Las veo en los nombres de las estaciones del año, los meses o los días (‘Llegó el Otoño’, ‘Me voy en Enero y Febrero’; ‘Vengo el Lunes’), en cargos (‘Es el Director de la empresa’), en gentilicios (‘El récord de errores es de un Argentino’), después de signos dentro de oraciones (‘Me dijo que iba a llegar tarde si no me apuraba, ¡Y no le hice caso!’), etc. En ninguno de estos casos corresponden las mayúsculas. Menos mayúsculas innecesarias, por favor», suplica Hernán.

25-Las mayúsculas llevan acento

«Las máquinas de escribir y las impresiones con linotipos, que no permitían agregarles tildes a las mayúsculas por cuestiones de tamaño, ya son cosa del pasado, no hay excusa para no tildar las mayúsculas», cierra Moreno. NR

Fuente consultada: Ohlala!

Comentarios

Ingresa tu comentario