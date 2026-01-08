El barrio de Parque Avellaneda recuperó uno de sus espacios verdes más emblemáticos tras meses de trabajos. La Plazoleta República de Kuwait, ubicada en el cruce de la avenida San Juan Bautista de La Salle y Echeandía, finalizó su proceso de renovación integral con el foco puesto en la seguridad y la modernización del equipamiento infantil.

La intervención llega para sanear un sector que presentaba un deterioro generalizado, afectando la vida cotidiana de los vecinos de la Comuna 9. La zona, de fuerte perfil residencial e industrial, necesitaba una actualización urgente para atender la demanda de las instituciones educativas linderas, como el CENS N.º 15 y el jardín maternal Tortuga Manuelita.

Juegos seguros y piso antigolpes: el fin de las raspaduras

El cambio más visible es la eliminación de las viejas estructuras oxidadas. La nueva propuesta incorporó juegos contemporáneos e inclusivos, diseñados para distintos rangos de edad. Para garantizar la seguridad de los chicos, se instaló un solado de caucho continuo, un piso amortiguante que reemplaza la tierra y evita golpes graves.

El diseño del suelo no fue al azar: posee una temática deportiva con formas y colores vivos que buscan estimular la imaginación y el desarrollo motriz de los niños, integrándose estéticamente con el entorno barrial.

Las claves de la obra:

Nuevo Acceso: Se reubicó la entrada al patio de juegos para alejarla del tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a las familias.

Se reubicó la entrada al patio de juegos para alejarla del tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a las familias. Iluminación: Se optimizó el sistema de luces para evitar «bocas de lobo» y permitir el uso del espacio en horarios vespertinos.

Se optimizó el sistema de luces para evitar «bocas de lobo» y permitir el uso del espacio en horarios vespertinos. Postas Deportivas: Se retiraron los aparatos rotos y se instalaron nuevos equipos sobre una base de intertrabado, protegiendo así el césped del desgaste.

Un punto de encuentro recuperado

Más allá de la estética, la obra apunta a reconstruir el tejido social del barrio. Se sumaron nuevos espacios de estar con mobiliario para que padres y acompañantes puedan vigilar a los menores con comodidad.

Con esta puesta en valor, la plazoleta deja de ser un lugar de paso o un foco de inseguridad para consolidarse nuevamente como el patio trasero de los vecinos de Parque Avellaneda, promoviendo la interacción comunitaria en un entorno funcional y protegido.