Piden respuestas a Larreta ante el futuro incierto de los archivos de la Audiovideoteca de Escritores

(CABA) Una pregunta urgente interpela a la comunidad: ¿Cuál fue el destino de los archivos de la Audiovideoteca? Las escritoras y escritores quieren “conocer cuáles son las pautas de gestión y el futuro de los 350 registros audiovisuales con entrevistas a escritores argentinos, producidos entre 2004 y 2015 por la Audiovideoteca de Escritores de Buenos Aires y las 7000 horas de registros de audio y videos que conforman su acervo”. La petición, dirigida al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en la plataforma change.org, cuenta con más de 500 firmas, entre las que se destacan Luisa Valenzuela, Tununa Mercado, Jorge Boccanera, Diana Bellessi, Liliana Heker, Ángela Pradelli, María Teresa Andruetto, Esther Cross, Alicia Plante, Liliana Heer, Guillermo Saccomanno, Selva Almada, Osvaldo Aguirre y Mariano Quiros.

“Después de tres años de permanecer en un depósito, los archivos fueron trasladados a principios de 2019, desde su sitio original en el Centro Cultural Recoleta, pero no hay información disponible sobre cuál es su ubicación actual ni el estado de conservación en que se encuentran”, advierte la poeta Alejandra Correa, fundadora de la Audiovideoteca junto con Karina Wroblewski, que trabajó como directora hasta el 2012. “Como parte de la política de desmantelamiento, además fue dado de baja el sitio web de la Audiovideoteca donde se nucleaba gran parte del material para ser consultado online por el público”, agrega Correa. “Pedimos una política pública que conserve y difunda los archivos reunidos en la Audiovideoteca de Escritores y que valorice la riqueza cultural que ellos representan, una iniciativa que es única por sus características en nuestro país y que no debe ser dejada de lado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -plantean los firmantes-. Exigimos una respuesta inmediata y concreta para que las miles de horas de grabación que reúne este archivo de la literatura argentina estén a disposición de todo el público para su consulta”.

Correa cuenta a Página12 que hace tiempo que mucha gente le pregunta qué pasó con la Audiovideoteca. “Si bien yo dejé de trabajar en 2012, siento un compromiso enorme con el proyecto porque fue una idea que llevé adelante desde cero junto a Karina (Wroblewski) a partir de 2004 –recuerda la poeta-. Una vez que dejé de trabajar ahí, por condiciones muy complicadas porque no nos daban presupuesto para funcionar y había que ir a golpearle la puerta a Hernán Lombardi, entonces ministro de Cultura del gobierno de la Ciudad y no obteníamos respuestas, sé que se siguió trabajando hasta 2015. En 2016 quedó inactiva. Se cerró la sala que estaba funcionando como sede del archivo, en el primer piso del Centro Cultural Recoleta. Lo único que funcionaba era el sitio web http://www.audiovideotecaba.com , pero ya no se actualizaba. Es decir, por tres años entrabas y estaba exactamente igual”.

A partir del petitorio, una empleada del gobierno de la Ciudad se comunicó con Correa para informarle que el archivo fue mudado a la Biblioteca Leopoldo Lugones y que la Audiovideoteca dispone de una sola computadora; material insuficiente para poder cumplir con la tarea de accesibilidad y difusión. “Hace cuatro años que está sin presupuesto, y se ha ido desmantelando de a poco, incluido que se bajó el sitio web –explica Correa-. No sabemos en qué estado está el material después de todo este tiempo. Si los archivos se encuentran en un lugar con la calidad necesaria de temperatura y limpieza como para asegurar su conservación. Y pensamos que sería importantísimo que la Audiovideoteca sea un tema de la agenda cultural del gobierno de la Ciudad para 2020. Antes de que sea demasiado tarde para reclamar”.

La voz de Alfonsina Storni en 1938 es el registro más antiguo que preserva la Audiovideoteca. Se trata de una charla que dio la poeta en una cumbre histórica que se realizó en Montevideo y a la cual asistieron Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. Entre las maravillas sonoras que atesora este archivo se encuentran, por ejemplo, las grabaciones donde los autores leen su propia obra, un clásico de la década del 60, con las voces e imágenes de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Raúl González Tuñón, Leopoldo Marechal, Alberto Girri, Olga Orozco, José Pedroni, Silvina Bullrich, César Tiempo, Antonio Porchia, Manuel J. Castilla, César Fernández Moreno, Marta Lynch y Oliverio Girondo, entre tantos otros. Una de las columnas vertebrales de la Audiovideoteca era las entrevistas de producción propia de muchos poetas, narradores y autores y directores de teatro que han muerto en la última década, como Mirta Rosenberg, Juan José Manauta, Osvaldo Bayer, Fogwill, Alicia Steimberg, Hebe Uhart, Juana Bignozzi, Arnaldo Calveyra, Roberto Fontanarrosa, Hugo Midón, Juan Carlos Gené, Augusto Fernándes, Eduardo “Tato” Pavlovsky, Aurora Venturini, Ricardo Monti, Alberto Laiseca, Leónidas Lamborghini, Germán García, Gustavo Roldán, Leopoldo Brizuela, Elvira Orphée, Irene Gruss, Liliana Bodoc, María Angélica Bosco, Juan José Hernández, Abelardo Castillo y Antonio Dal Masetto, entre otros.

En el archivo –algunos materiales se pueden ver en un canal de Youtube -hay entrevistas a Guillermo Saccomanno, Juan Sasturain, Rafael Spregelburd, Alejandro Tantanian, Griselda Gambaro, Diana Bellessi, Arturo Carrera, Tamara Kamenszain, Carlos Gamerro, Martín Kohan, Mempo Giardinelli, Roberto “Tito” Cossa, Elvio Gandolfo, María Teresa Andruetto, Javier Daulte, Daniel Veronese, Ricardo Bartís, Beatriz Catani, Alejandro Catalán, Bernardo Cappa, Luis Gusmán, Claudia Piñeiro, Liliana Heker, Luisa Valenzuela, Alberto Szpunberg, Rodolfo Rabanal, Luis Chitarroni y Angélica Gorodischer, entre otros. “Un grupo de personas hemos tenido la iniciativa de alertar sobre la posible desaparición de este archivo que es único en su tipo en la Argentina y que es de una riqueza invalorable en cuanto a patrimonio inmaterial”, subraya Correa y precisa que la Audiovideoteca de Escritores “es producto de la utilización de fondos públicos que se requirieron para realizar todo este trabajo durante años y que no está siendo valorado, cuidado, preservado, difundido como correspondería pedirle a un estado responsable”. NR

