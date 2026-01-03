Este domingo, el Paseo de la Costa se convertirá en el epicentro de los festejos por el 120° aniversario de Vicente López. El municipio organizó una jornada masiva al aire libre que combinará tecnología, historia local y un cierre musical de alto impacto.

El evento, de entrada libre y gratuita, comenzará a las 19:30 en el icónico cruce de Urquiza y el río. La propuesta busca aprovechar el entorno ribereño para ofrecer una noche diferente a los vecinos, con actividades que se extenderán hasta la medianoche

Drones, luces y cuarteto Uno de los puntos fuertes de la celebración será un espectáculo de luces con drones, una apuesta visual que iluminará el cielo sobre el Río de la Plata. Además, habrá proyecciones audiovisuales diseñadas para repasar la identidad del distrito a través de los relatos de sus propios habitantes.

En el plano gastronómico, se instalará un corredor de foodtrucks con opciones variadas para cenar al paso mientras transcurren los espectáculos.

Talento local y cierre estelar El escenario principal no solo recibirá a figuras consagradas, sino que servirá de vidriera para los artistas emergentes del partido. Durante la jornada se disputará la final del concurso «Bandas de mi Barrio», donde competirán los talentos locales Anna Blou, Tomi Temp, Tuconis, Jinete Lendrix y Sofi B.

Desde la comuna resaltaron el valor simbólico de la fecha: «Vicente López construyó en estos 120 años una identidad marcada por su costa y su vida cultural. Este aniversario es una oportunidad para reencontrarse con esa historia».