Paula Chaves encontró al motoquero que la ayudó con sus hijos y realizó un pedido especial

Días atrás Paula Chaves se convirtió en noticia porque vivió un momento muy angustiante en la Panamericana. Y es que mientras llevaba a Baltazar a una guardia, en la camioneta comenzó a convulsionar Filipa, su hija menor. Sin embargo, en medio de la desesperación la ayudó un motoquero anónimo, que tras una búsqueda en sus redes por fin logró ubicar.

Todo comenzó cuando el miércoles pasado, la modelo y conductora vivió un gran susto mientras se dirigía a una guardia para que atendiera a su hijo de cinco años, que estaba descompuesto. A través de sus historias de Instagram, la modelo contó lo que le sucedió en plena autopista Panamericana, y la ayuda que recibió de un hombre desconocido en medio de la desesperación. Después de llevar tranquilidad a sus más de 4,3 millones de followers y explicar que todos se encuentran bien luego del mal momento, le dedicó unas palabras al motoquero que la asistió.

“Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”, reveló en el comienzo del posteo, y aclaró que su hija menor, de dos años, ya había sufrido un episodio similar en diciembre, y que los médicos le explicaron que el cuadro no reviste de gravedad, la invadió la preocupación. “A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo”, reconoció.

“Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar”, comentó, y aseguró que gracias al gesto del hombre pudo llegar a la clínica en la localidad de de San Isidro. Según relató, actuó con rapidez y al ver que había un muchacho en moto cerca, bajó la ventanilla del auto y le gritó: “Vení ayudame, por favor”. En este sentido, enumeró las indicaciones que le dio en cuestión de segundos: “No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije: ‘Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”.

“Y así fue, mientras las médicas divinas atendían a Filipa, entró el motoquero salvador con Balta a upa, diciéndome que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica”, aseguró. Después de compartir varias fotos donde se pudo ver también a su marido, Pedro Alfonso, quien llegó al lugar cuando recibió el llamado de la conductora, le dedicó un especial agradecimiento al desconocido que la ayudó, en nombre de la familia: “Querido motoquero súperhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo: ‘Mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco’, gracias por cruzarte en nuestro camino”.

Luego de que sus hijos mejoraron, Paula no dudó un momento y no sólo contó la historia a través de su cuenta de Instagram, sino que también pidió ayuda para ubicar al “motoquero héroe”, como ella le dice, porque le quería agradecer.

Así que luego de ponerse en campaña, finalmente, en las últimas horas Paula anunció en las redes: “Creo que apareció. Gracias por cruzarte en nuestro camino NAHU @problemamio.22. Nahuel tiene 18 años. Le di a MI HIJO, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato y está buscando laburo”. De esta manera, Chaves intenta darle una mano al joven que la asistió en un momento muy difícil.

