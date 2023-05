Paro de subtes, en vivo: comenzó la protesta en la línea H

El servicio del subte porteño es interrumpido, a lo largo del día, en diferentes líneas y horarios. La medida colapsó la red de colectivos y en el centro de la ciudad se vive un calvario. La odisea diaria de los vecinos de prevenir cortes y manifestaciones para llegar a horario a destino

Hace años, una amiga que vive en Europa se burlaba del concepto “sensación térmica”; según ella, un invento argentino. No sé qué pensaría ahora de sitios web como “Pronóstico de piquetes”, con sus anuncios de cortes de tránsito, manifestaciones, zonas en obra e incidentes viales en CABA y el Gran Buenos Aires. No es la única página preventiva, pero merecería ser un ícono porteño más. Me permito hacerles una sugerencia a sus autores: que incluyan los paros de subte; en el subsuelo del centro hipertenso se gesta parte de la presión urbana. La procesión va por dentro. Y por abajo.

La protesta de Metrodelegados se organizó en forma escalonada en distintas líneas y horarios a lo largo del lunes 15 de mayo. El servicio de la línea H permanecerá interrumpido entre las 15 y las 18. Luego, el corte afectará a la línea E entre las 18 y las 21. En el mismo horario dejará de funcionar el Premetro. Finalmente, de 21 a 24, permanecerá sin servicio la línea B.

📍 Línea C de 5.30 a 9

📍 Línea A de 12 a 15

📍 Línea D de 12 a 15

📍 Línea H de 15 a 18

📍 Línea E de 18 a 21

📍 Premetro de 18 a 21