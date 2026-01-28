La imagen de la entrada a la localidad está cambiando para siempre. El Municipio de Almirante Brown puso en marcha un ambicioso plan de recuperación urbana para crear un nuevo espacio público en Claypole, erradicando definitivamente un histórico microbasural que afectaba la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos se concentran en un punto neurálgico: la «medialuna» ubicada al costado del Camino de Cintura (Ruta 4) y del puente de la localidad. Este sector, que durante años sufrió el arrojo indebido de residuos, ahora se prepara para convertirse en un pulmón verde y recreativo.

Forestación y limpieza: Las primeras tareas

La transformación del predio, situado en las cercanías del estadio «Rodolfo Vicente Capocasa» del Club Claypole, comenzó con un operativo integral de saneamiento. Según informaron desde la Comuna, las cuadrillas realizaron tareas de:

Despeje y retiro de escombros.

Relleno y nivelación del terreno.

Colocación de postes disuasorios para evitar el ingreso de vehículos con basura.

Además, se concretó una importante forestación con especies nativas, el primer paso para cambiar la fisonomía del lugar y consolidar este nuevo espacio público en Claypole.

Sendero saludable y luces LED: Lo que se viene

El intendente Mariano Cascallares adelantó que la limpieza es solo el comienzo. El objetivo es que la comunidad se apropie del lugar para evitar que vuelva a degradarse. «Vamos a trabajar para construir allí un sendero saludable con veredas, nueva iluminación y postas de salud», aseguró el jefe comunal.

El proyecto contempla la instalación de equipamiento deportivo y mobiliario urbano para darle vida a este rincón del barrio. Desde el Municipio hicieron un llamado a la colaboración vecinal: «Realizamos un trabajo diario de recolección, pero necesitamos de todos para cuidar el espacio público y evitar arrojar restos en lugares no permitidos».