Murió Diego Riberi, el preparador físico del plantel de River

Este lunes, todo el mundo River recibió una pésima noticia al enterarse del fallecimiento de Diego Riberi, el preparador físico del plantel que llegó en noviembre de 2022 junto a Martín Demichelis. Riberi tenía cáncer y lamentablemente no pudo contra esa maldita enfermedad. Desde La Página Millonaria queremos enviarles nuestras condolencias a sus seres queridos.

River se consagró campeón de la Liga Profesional ante Estudiantes el 15 de julio, pero recién dos semanas más tarde, cuando recibió a Racing, le dieron el trofeo para que lo levante ante sus hinchas. Claudio Tapia se lo entregó a Enzo Pérez, el capitán del equipo, y este llamó a Elías Gómez -que había sufrido el fallecimiento de su madre y hermana- y al profe Riberi para que ellos sean los que levanten la copa frente a un Monumental repleto.

La palabra del profe tras ese enorme gesto

“Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue un accionar del plantel y eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí realmente se nota. Me emociono, es muy fuerte todo esto, salir campeón con River, con amigos, con mi amigo de toda la vida que es Flavio Pérez”, afirmó Diego Riberi en diálogo con TNT Sports.