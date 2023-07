Mundial: cuándo juega la selección de fútbol femenino

La Selección Argentina culminará con su actividad previa a la Copa del Mundo Australia – Nueva Zelanda 2023, que se disputará del 20 a julio al 20 de agosto, y jugará un amistoso frente a Perú en San Nicolás para despedirse de todo el público albiceleste.

Además, el técnico Germán Portanova ya definió la lista de 23 jugadoras que buscarán hacer historia en el continente oceánico. Conocé el fixture, el calendario y los partidos que se vienen.

Lista de convocadas para el Mundial 2023

Arqueras:

Vanina Correa (Rosario Central)

Lara Esponda (River)

Abigail Cháves (Huracán)

Defensoras:

Julieta Cruz (Boca)

Gabriela Chávez (Estudiantes de Buenos Aires)

Aldana Cometti (Madrid CFF)

Adriana Sachs (Santos de Brasil)

Miriam Mayorga (Boca)

Sophia Braun (León de México)

Eliana Stabile (Santos)

Mediocampistas:

Florencia Bonsegundo (Madrid CFF)

Estefanía Banini (Atlético de Madrid)

Daiana Falfán (UAI Urquiza)

Lorena Benítez (Palmeiras)

Chiara Singarella (University of Alabama, EE.UU.)

Dalila Ippolito (Parma)

Camila Gómez Ares (Universidad de Concepción, Chile)

Romina Núñez (UAI Urquiza)

Vanesa Santana (Libre)

Delanteras:

Yamila Rodríguez (Palmeiras)

Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino)

Érica Lonigro (Rosario Central)

Mariana Larroquette (Orlando Pride)

Cuándo juega la Selección Argentina: fixture, calendario y los partidos

Argentina vs. Perú | Amistoso Internacional | Estadio Ciudad de San Nicolás | Día y hora: viernes 14 de julio, 20.30 horas.

Mundial Australia – Nueva Zelanda 2023

Argentina vs. Italia | Fase de Grupos, fecha 1 | Auckland, Nueva Zelanda | Día y hora: lunes 24 de julio, 03.00 horas.

Argentina vs. Sudáfrica | Fase de Grupos, fecha 2 | Dunedin, Nueva Zelanda | Día y hora: jueves 27 de julio, 21.00 horas.

Argentina vs. Suecia | Fase de Grupos, fecha 3 | Hamilton, Nueva Zelanda | Día y hora: jueves 4 de agosto, 03.00 horas.

La Selección Argentina EN VIVO: dónde ver los partidos por TV y ONLINE

Los encuentros del conjunto albiceleste se podrán ver en vivo en la Argentina a través de la TV Pública

Canal 11 de Cablevisión Flow

Canal 121 de DirecTV

Canal 8 de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por streaming la transmisión oficial de la TV Pública