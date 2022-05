«Mi objetivo es llevar un mensaje de inclusión a la sociedad con mis temas»

Lucila Torres, a.k.a LWLO (se pronuncia LULO, apodo de su infancia), nacida en la Ciudad de Buenos Aires, en sus canciones fusiona diferentes géneros musicales que van desde el rock, folklore hasta sonidos urbanos. Sus letras tienen un mensaje de superación sobre conflictos sociales, desigualdad y discriminación que no todos los artistas eligen comunicar. Es por que en charla con Télam confesó que ella crea «música para no explotar».

En 2021 ganó un premio en el Buenos Aires Music Video Festival por su videoclip “Wacho Pistola”. Su último lanzamiento, “ESPIN4S”, tiene un beat urbano y demuestra versatilidad tanto para cantar como rapear.

Sus inicios

Creció en un entorno marcado por la música. Su abuela Elbita, principal referente, le regaló su primera guitarra y le enseñó a cantar: “Ella fue la persona que me inició en la música, me llevaba a recitales. Mi padre, el hijo de Elbita, también lo hacía. Desde que nací siempre estuve vinculada a la música. Y a los quince años empecé a componer”, recordó LWLO.

Durante su adolescencia sufrió bullying, como tantos en edad escolar, y la música fue un gran recurso para sublimar la angustia. “Mi objetivo a la hora de hacer música es poder llevar un mensaje de inclusión a la sociedad y de no discriminación porque es algo que yo viví muy de cerca cuando era chica. Entonces para mí es muy importante transmitirle eso a las personas, en especial a los jóvenes”, reflexionó Lucila.

En la primaria fue protagonista en musicales en la escuela de Hugo Midón -en Guernica, en el sudoeste del Gran Buenos Aires- y en la adolescencia, luego de haber atravesado situaciones de vida difíciles, encontró contención y refugio en la música.

Formó parte de bandas, estudió canto y al terminar la secundaria, se formó en producción musical. Decidió vender su auto para tener dinero y así costear las grabaciones de sus canciones.

IDENTIKIT DE LWLO -¿Cuántos años tenés? -No suelo decir mi edad por cábala. Me gusta jugar con la imagen que la gente se quiera hacer de mí. Tampoco muestro mucho mi cuerpo porque no me gusta que se sexualice mi imagen. Lamentablemente, todavía vivimos en una sociedad que sexualiza y cosifica los cuerpos de las mujeres. Por eso, yo decido utilizar ropa ancha. -¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? -Escuchar música y cocinar. También estar con Panda y Albina, mis dos gatas, y con Chichi y Papucho, mis dos perris, todos rescatados del maltrato animal. ¡Los amo! -Si tuvieras que definir lo que significa la música para vos a modo tuit, ¿Cómo lo harías? -Creo música para no explotar -¿Qué características crees que te definen como artista? -Intensa. Perseverante. Apasionada. Constante. Sensible. -¿Quiénes fueron y son tus referentes a nivel musical? ¿Y tus grandes inspiraciones? -Mi abuela y mi abuela.

En 2020, en plena cuarentena, perdió a un amigo que vivía en la calle. A partir de este duelo compuso «Wacho Pistola» para visibilizar la discriminación social y la violencia. Esta canción se grabó en colaboración con Percy Big Bang, artista y rapero de la villa 21 de Barracas, y fue producido por 3Música. El videoclip de ese single se filmó en la Villa 21.

“La pandemia fue muy dura porque perdí personas cercanas. Pero por otro lado, a nivel creativo me ayudó un montón porque fue cuando compuse el álbum que estoy grabando ahora y los singles que saqué en 2021. Entonces, la pandemia me benefició por un lado pero también me hizo mal. Fue un sentimiento ambiguo, contradictorio”, afirmó la artista.

LWLO recibió en diciembre de 2021 un premio por «Wacho Pistola», en la tercera edición del Buenos Aires Music Video (BAMV FEST), considerado como el primer evento internacional de videoclips en Argentina, organizado por Juan Montes.

Estuvo nominado en la categoría Hecho en Buenos Aires, junto a las producciones de Poncho y Emmanuel Horvilleur; Guayaba, ¿Juan Julian? y Halpe; Babeblade; Dakillah; Paco Amoroso, y Ghetto Power Microphone.

-LWLO, ¿qué significó para vos ganar ese premio?

–¡Una locura! Como pensé que no íbamos a ganar, ni siquiera iba a ir al evento porque estaba muy angustiada por cuestiones personales. Mis amigas me convencieron de ir (risas). Fui y terminamos ganando ¡Una sorpresa total! Y muy simbólico también porque fue el único videoclip en la categoría “Hecho en Buenos Aires” que tenía como locación, una villa; entonces fue muy bueno a nivel inclusión en lo sociocultural.

En 2021 lanzó el single “INVISIBL3S” -fusión de trap con folklore argentino– y en el videoclip participó el malambeador Andrés Ricco -ex integrante del grupo Malevo-, quien se luce con un solo de bombo legüero y un estilo ‘’drag’’ que busca romper con la heteronormatividad.

“ESPIN4S” es el último lanzamiento de LWLO en el que brinda un mensaje de superación en la escena urbana nacional y demuestra que tiene con qué para seguir su recorrido musical. El videoclip cuenta con colores brillantes, una gran puesta en escena y mucha producción.

-¿Qué podés adelantar de la música en la que estás trabajando?

-Se viene un disco que tiene mucho rock que no se encasilla solamente en el género urbano. Tiene muchas texturas musicales y lo voy a salir a tocar en formato banda completa y con bailarines.

-¿Cuáles son tus sueños profesionales?

-Me gustaría tener una sustentabilidad constante y estable con la música para poder producir a otros colegas, musical y conceptualmente. Hacer una especie de productora autosustentable, que funcione a través de sponsors y que permita a los artistas que no tienen recursos económicos, venir al estudio a grabar y producir sus temas.

Una nueva faceta

Su primer trabajo como productora fue con Percy Big Bang y su disco debut “Quid A me”. Apuesta a este trapero de 20 años que vive en la Villa 21 24 y canta sobre su rutina diaria con composiciones fuertes y consistentes. LWLO también lo acompaña a Percy, haciéndole voces para sus canciones.

-¿En dónde te sentís más cómoda: en tu rol como compositora y artista o como productora? ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas?

-Me siento muy cómoda en ambos roles pero disfruto mucho producir, cada vez me doy más cuenta de ello. La diferencia es que como artista te relajás más porque tenés que tocar o cantar eso que ensayaste y como productora debés estar pendiente de un montón de detalles.

No quedan dudas que LWLO es una artista que batalla contra la discriminación, el bullying, la desigualdad y la violencia. Escuchar sus canciones es suficiente para apreciar su creciente talento y que la versatilidad es una de sus características más fuertes.

