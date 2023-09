Marcos Milinkovic fue declarado Personalidad Destacada

Marcos Antonio Milinkovic fue reconocido como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte por el proyecto presentado por el diputado Matías López (VJ). La entrega del diploma se realizó este miércoles en el Salón Dorado de Perú 160.

Durante más de 15 años en la Selección Argentina de Vóley de mayores, el opuesto logró legendarias actuaciones que posicionaron al equipo entre los mejores del mundo. Dentro de sus mayores logros se recuerda la medalla de oro conseguida en los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995, la primera dorada continental del vóley argentino.

“Este diploma tiene parte de lo que escribiste con tu historia deportiva y con tu historia detrás: el esfuerzo, la constancia, la familia acompañando, los valores que te enseña el deporte. Cada uno de los deportistas de elite se convierte en ejemplos para todos los que estamos mirando afuera de la cancha, no solo en todo lo deportivo. Todo esto forma parte de este reconocimiento”, declaró el legislador López.

Por su parte, el distinguido Milinkovic resaltó el apoyo que tuvo por parte de sus familiares y amigos cercanos durante toda su carrera y remarcó la importancia del reconocimiento recibido. “Para mí no es un premio más. Ustedes son los que estuvieron siempre, los que me apoyaron en todo momento, en las decisiones que sentía que tenía que tomar y los que me brindaron los primeros valores importantes para lo que siguió después”, concluyó.