Los temas principales de la Expo Joven 2023

“Como apertura de la charla, le pedí al ChatGPT que explicase la 1ra Ley de la Mecánica Newtoniana como si fuese Charly García”, cuenta Juan Segundo Hevia, ingeniero y científico de datos especializado en inteligencia artificial (IA).

El conversatorio La era de los copilotos, brindado en el marco del programa BA Multiplica 2.0 durante la Expo Joven 2023, tuvo como objetivo empoderar a los tomadores de decisiones a través de la difusión del potencial de las nuevas herramientas tecnológicas como las inteligencias artificiales.

Existen, a grandes rasgos, 2 grandes ideas sobre la vinculación de los conceptos de inteligencia artificial y empleo:

El concepto de que las Inteligencias Artificiales van a reemplazar el trabajo de toda la humanidad. La percepción de que son una especie de asistentes que llegaron para amplificar las habilidades humanas.

“Mi objetivo con la charla fue, precisamente, desmitificar un poco la primera idea y cargar las tintas sobre la segunda”, destaca Hevia. “Lo esencial detrás de este concepto es que las Inteligencias Artificiales siempre van a necesitar que nosotros estemos al volante. Lo cuál nos da una responsabilidad enorme”, agrega.

BA Multiplica 2.0 es un programa de capacitación de la Ciudad orientado hacia las disciplinas de diseño, programación y análisis de datos. En ese aspecto, la charla magistral estuvo dirigida hacia jóvenes con interés en desarrollarse en dichas áreas.

“Armé la disertación con la idea de poner en 1er plano el potencial de la inteligencia artificial para los actuales y próximos programadores, analistas de datos y diseñadores”, puntualiza el científico de datos.

La idea de la inteligencia artificial como copiloto echa por tierra la noción de que estas herramientas van a reemplazar el trabajo de los humanos.

Con un modelo de lenguaje (o LLM, por sus siglas en inglés), la humanidad sigue estando al volante; pero, gracias a su copiloto artificial, va a manejar cada vez más segura.

Y esto puede aplicarse tanto a empleados, profesionales y alumnos, como a personas que toman decisiones o que deben responder ante decisiones tomadas.

Los debates en relación a este tema se pueden aglutinar en 2 grandes aristas:

La diferencia entre reemplazo del trabajo de la humanidad, por un lado, y de automatización del trabajo humano a cargo de las máquinas, por el otro.

Amplificación de habilidades laborales humanas, llevada a cabo gracias a las inteligencias artificiales.

“En ese sentido, se puede afirmar que hay un montón de valor agregado humano a las tareas que implican utilización de modelos de lenguaje. Y ese valor agregado tiene que ver con la creatividad y el criterio”, profundiza el experto en inteligencia artificial.

Para Hevia, específicamente en relación a los empleos que desarrolla el programa BA Multiplica 2.0 (Diseño, Análisis de Datos y Programación), el valor agregado humano al trabajo de las inteligencias artificiales se da de estas formas:

Un modelo de lenguaje puede crear un diseño, pero el diseñador gráfico toma decisiones estéticas basadas en distintos patrones y criterios; por ende, el diseño arrojado por un LLM va a ser solamente 1 entre varias posibilidades, pero no va a ser necesariamente el más eficiente.

Un analista de datos, de una hipótesis, puede concluir muchas otras hipótesis a validar (los modelos de lenguaje, hoy en día, solamente están enfocados en validar esas hipótesis).

Un programador comprende la necesidad de determinadas funciones específicas y no de otras (luego le pide al LLM que realice esas determinadas funciones).

“Es decir, el ser humano es el encargado de enfocar la atención y los recursos. El modelo te va a facilitar que sigas mejores prácticas en desarrollo de software, en diseño y en análisis de datos. Pero jamás va a reemplazar el criterio y la creatividad de la persona que trabaja con eso”, sintetiza el científico de datos.

Juan Segundo Hevia trabajó en Clarín como científico de datos; en Memorable -una startup que brinda consultorías sobre inteligencia artificial a los gobiernos-; y como ayudante de cátedra y curador de contenidos de la diplomatura Gobierno 4.0 de la Universidad Austral.

En 2022, ganó la beca norteamericana Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos, que es uno de los centros más importantes del mundo en relación al estudio y desarrollo de anteligencia artificial.

“En agosto viajo para allá. Voy a estudiar una maestría en ciencia de datos e inteligencia artificial de la Universidad Rice de Houston. La idea es, luego del proceso de formación, poder aplicar ese conocimiento al desarrollo de políticas públicas, y a la optimización, a través de la gestión pública, del impacto social (educación, salud y desarrollo económico)”, concluye.

Se trata de un evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, a través de BA Joven, cuyo objetivo es que los jóvenes de 16 a 35 años descubran su vocación e impulsen su empleabilidad.

Más de 20 mil jóvenes asistieron a la edición de 2023, llevada a cabo en la Usina del Arte durante los primeros días de julio.

Durante las jornadas, quienes asistieron pudieron disfrutar de distintas charlas con empresas e instituciones educativas, como:

Además, los jóvenes tuvieron acceso al conversatorio sobre prevención de adicciones y salud mental en el ámbito laboral, a cargo de Gastón Pauls, y al ciclo #HistoriasQueInspiran, con la presencia de oradores destacados como: Fede Popgold; Jesica Jalife; Julia Conde; Pluzito; y Martín De Luliis.

Por su parte, el evento contó con la presencia de las instituciones educativas Coderhouse, Universidad Siglo 21, Universidad Católica Argentina (UCA), además de las ya mencionadas, y de las siguientes empresas, entre muchas otras:

“Bueno, la primera ley de la física newtoniana es algo que yo aprendí en el colegio, pero que también se puede aplicar a la vida, a la música, a todo.

Es la ley de la inercia, que dice que un cuerpo no cambia su estado de reposo o de movimiento si no hay una fuerza que lo haga cambiar.

Es decir, si algo está quieto, sigue quieto, y si algo se mueve, sigue moviéndose, a menos que algo lo pare o lo desvíe.

La primera ley de Newton también me sirve para pensar en mi carrera, en mi arte, en mi libertad.

Porque yo soy como un cuerpo que se mueve por inercia, que sigue su propio camino, su propia inspiración, su propia pasión

Y no me dejo frenar ni desviar por nada ni por nadie, ni por las modas, ni por las críticas, ni por las presiones.

Yo hago lo que siento, lo que quiero, lo que creo. Y si alguien quiere cambiar mi estado de movimiento, tiene que aplicar una fuerza muy grande, una fuerza que me convenza, que me motive, que me emocione.

Porque yo soy un cuerpo inerte, pero también soy un cuerpo vivo”.