Los shoppings proponen postergar la celebración del Día del Padre para septiembre

(CABA) Se abrió la grieta menos pensada en medio de la pandemia. Como hace 60 años, el tercer domingo de junio se festeja el Día del Padre. Esta vez, la fecha encuentra a muchos comercios cerrados por la el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero la realidad es diferente en todo el país. Si bien desde Buenos Aires se elevó al Gobierno el pedido de postergar los festejos para julio, los shoppings definieron que preferirían pasarlo al segundo domingo de septiembre. En el resto del país la posición es diferente y no quieren el cambio de fecha.

En varias provincias ya se dio luz verde a la apertura de muchos comercios. Los shoppings ya abrieron en Corrientes, Jujuy, San Luis, San Juan y ayer, se aprobó la apertura en Chubut. Después de tener durante más de 50 días cerrados los comercios y con abultadas cuentas que pagar de servicios, alquiler, expensas y fondos de publicidad, los comerciantes del resto del país que ya abrieron no quieren perderse el festejo del Día del Padre.

Desde la provincia de Corrientes, Martín Paz, gerente del Centenario Shopping, que no cobra alquileres desde la segunda quincena de marzo para poder ayudar a sus locatarios señaló a BAE Negocios: “Si se puso una fecha para rendir un culto al padre no se puede cambiar por la conveniencia del comercio. El que está trabajando quiere poder aprovechar esa fecha y no me parece justo que cambien el día. Hay muchos comerciantes que están a punto de fundirse y atraviesan una situación insostenible con costos fijos que deben pagar”.

Paz trato de buscar una alternativa y propuso: “Los comerciantes que tienen sus locales cerrados pueden organizar un festejo del Día del Padre en otra fecha. No en todo el mundo se festeja el mismo día. Pero nosotros necesitamos poder vender el tercer domingo de junio. Los comercios están vendiendo un 15 y un 20% en promedio de lo que vendían, el que mejor vende, apenas llega al 30%”.

La Cámara de Comercio de San Juan y la Federación Económica local pusieron el grito en el cielo. Se oponen a la iniciativa nacional de postergar un mes la celebración. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio sanjuanina, señaló: «No estamos de acuerdo en que se modifique la fecha, al correrla al mes de julio se juntará con el Día del Amigo. Ahora que la gente está aislada en familia por la cuarentena, el festejo cobrará mayor relevancia”, según publicó el diario de Cuyo. Confesó que socios de la cámara preferirían adelantar el festejo del Día del Padre al 14 de junio, fecha más cercana al pago de sueldos.

Desde la provincia de Jujuy, la empresaria Graciela Jorge, dueña del Shopping Annuar de San Salvador explicó a este medio: “Abrimos hace una semana, estamos muy preocupados por la temporada otoño e invierno. Encima la segunda quincena de julio comienzan las liquidaciones, es muy difícil de resolver. Esto es muy atípico, pero aceptaríamos el cambio por solidaridad por los shoppings que no están abiertos o que festejen en diferentes fechas. Estamos muy preocupados por las ventas”.

Entre las voces que se alzan para buscar la postergación, ya se hicieron oír desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y los shoppings.

Mario Niremberg, gerente general de la Cámara Argentina de los Shoppings Centers, señaló a BAE Negocios: “Pedimos que se postergue el festejo del Día del Padre para el segundo domingo de septiembre, porque aún falta para que se levante la cuarentena y el horizonte es muy incierto. Pero estamos dispuestos a escuchar la propuesta de la Cámara Argentina de Comercio y podríamos acompañar su pedido. Sabemos que ni los shoppings que abrieron tienen afluencia de público”.

Desde el sector de los shoppings reclaman: “Insistimos con que nos autoricen el ‘take away’. Los que compraron la colección de invierno, no pudieron ni abrir sus puertas, no pueden venderla y los que abrieron tienen la dificultades, o no les llegó la mercadería o no la pueden colocar”.

Desde la cámara de indumentaria impulsan pasar el festejo del Día del Padre del 21 de junio a julio. En CAME, señalaron que mejor sería el 19 de julio. Los industriales de la indumentaria explicaron: “En junio muchos locales y los shoppings van a estar cerrados. Por eso consideramos como más prudente atrasar un mes la fecha de la celebración. Si no se traslada habrá más pérdidas para los locales y los fabricantes, que desde marzo a esta parte no han comercializado una sola prenda”.

No será fácil lograr un acuerdo, el 20 de julio se festeja el Día del Amigo y en agosto se festeja el Día del Niño y los jugueteros ya advirtieron que no sería conveniente juntar tantos festejos en pocos días. NR

