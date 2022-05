Los mensajes que complican a Sebastián Villa en la denuncia por abuso sexual

La amiga de R.D. se sentó frente a la fiscal Vanessa González y empezó a relatar lo que ocurrió aquella noche del 26 de junio de 2021. Su participación en lo que había sido una jornada normal hasta que se desató el infierno. Un primer asado en una quinta alquilada, donde además de Sebastián Villa y R.D., su pareja por entonces, había otra gente, entre ellos algunos jugadores del plantel de Boca Juniors. Y cómo cuando terminó esa reunión se trasladaron unas ocho a diez personas a la casa del delantero Xeneize para estirar la fiesta un rato más. Después la narración siguió con imágenes de música, baile, tragos hasta que R.D y Villa se retiraron a la habitación y ella se fue del country.

Pero lo que continuó en su extensa declaración como testigo fue tremendo: ahí se explayó sobre cómo al día siguiente R.D le contó lo que había pasado y le mostró y le envió a su teléfono celular las fotos que se había sacado sobre las lesiones en el cuerpo y un diálogo por Instagram que había tenido con el delantero a la mañana siguiente. Esas imágenes la denunciante ya no las tenía consigo porque había narrado el lunes en su ratificación de la denuncia que uno de los amigos de Villa le había sacado el celular y le había borrado todo. Pero sin saber que sí las tenía la amiga.

Entonces la titular de la Unidad Fiscal 3 de Esteban Echeverría le preguntó si las podía aportar como prueba. Y fue ahí que la amiga sacó su teléfono y presentó los chats que serán peritados y si se confirmaran su autenticidad, complican al extremo la situación del delantero Xeneize. En ellos, tal como se presenta ahora, R.D. le dice que la lastimó y Villa le responde que la disculpe y que había tomado mucho. Tremendo.

Cierto, el jugador puede alegar que esas charlas se dieron en otra circunstancia y que la relación fue violenta pero consentida, tratando de desacreditar la denuncia. Pero las evidencias parecen acorralarlo. De hecho, la testigo también presentó las fotos de las lesiones que tuvo R.D. y que la llevaron a la ex novia de Villa a ir al hospital Penna en la mañana siguiente a lo sucedido. Y allí está la otra clave del caso: según contó ante la fiscal R.D., la médica que la atendió le dijo que esas lesiones eran compatibles con abuso sexual y que cuando la doctora le preguntó si fue eso lo que ocurrió, ella le dijo que sí. Que le hizo unas recetas para unos exámenes y unos medicamentos y salió un momento del consultorio y ella como estaba con miedo entonces aprovechó y se fue. Esa médica ya está individualizada y citada como testigo. Su testimonio es fundamental. Porque si ratifica los dichos de R.D, la presunción de culpabilidad del colombiano crece hasta el extremo.

Además de la amiga que presentó los chats, también declararon otras tres personas. Dos son familiares de la víctima, entre ellos un hermano al que R.D le contó todo lo ocurrido el día después del hecho y fue quien se ocupó de cuidar a su hijo. Esos testimonios apoyaron la denuncia en forma indubitable. También declaró otra amiga que fue quien pasó a buscarla por el country de Canning donde habría ocurrido todo y su relato fue en coincidencia con lo ya expresado por el resto. Así, salvo que la defensa del delantero tenga un as bajo la manga para desvirtuar la acusación y pueda probar que todo es falso, algo que por el momento en la fiscalía numero tres de Esteban Echeverría no ven como posible, todo se encamina hacia un posible pedido de detención, que de cualquier manera deberá después ser evaluado por el juez de Garantías del caso, Javier Mafucci Moore.

En este punto y atendiendo a algunos antecedentes, es muy probable que esa medida no se haga efectiva. Por ejemplo, el ex jugador de Independiente y Temperley, Alexis Zárate, recién fue preso cuando la Corte Suprema bonaerense le dejó firme la pena a seis años y medio de prisión por la violación sobre G.P. en 2014. Es más, en ese tiempo y hasta ser condenado en primera instancia Zárate siguió jugando primero en Temperley y después hasta fue autorizado a jugar en el exterior, en un club de Estonia. El propio ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue procesado hace dos semanas por abuso sexual tras una denuncia judicial de su sobrina en 2020 y sigue todo el trámite en libertad.

Alguien podría aducir que Villa tiene otro proceso en contra, por la denuncia de su ex pareja Daniela Cortés sobre violencia de género, y que eso podría ameritar la detención inmediata. Allí está elevado a juicio oral, pero mientras no tenga condena firme eso no cuenta como antecedente porque rige la presunción de inocencia. Según dictamen de Corte Suprema en 2007, las causales para que alguien vaya preso durante el proceso son sólo dos: riesgo de fuga o de entorpecer la causa. Sobre esta última no parece haber chance ya que la denuncia está ratificada y los testigos ofrecidos ya contaron su versión de los hechos y aportaron material fílmico. Y una posible fuga parece improbable ya que Villa tiene firme una prohibición de salida del país por el caso Cortés y debe pedir autorización cada vez que desee abandonar Argentina, ya sea para jugar para Boca o por motivos personales. Hasta ahora nunca se la denegaron aunque ese criterio sí podría cambiar.

¿Qué va a pasar con su actividad profesional? Boca decidió que siga jugando y aún cuando la causa está poniendo a Villa en una situación cada vez más complicada, no parece que vaya a cambiar la decisión. Las palabras de Riquelme el lunes en televisión, desentendiéndose del tema, fueron una confesión de parte. Así las cosas y mientras se espera la declaración de la médica que podría ser mañana, hay otra pericia en curso fundamental: es la psicológica, que será el viernes sobre R.D. Y si los peritos dictaminan que no tiene una personalidad fabuladora y que sus relatos son consistentes y reales, el cerco sobre Villa entrará casi en un punto de no retorno.

