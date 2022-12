Lo que dijo el Pollo Álvarez al abandonar Qatar en contra de su voluntad: “Como todo empleado, acato órdenes”

Pero cuando las cosas se pusieron buenas para la Selección Argentina y los cuartos de final eran una realidad, al Pollo le tocó volver al país. En sus redes, contó toda la verdad: “Estoy muy triste de tener que volver pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante… tampoco soy una persona tan impulsiva, porque juro que en la desesperación por quedarme pensé cualquier cosa”.

Luego, agregó: "Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio (…) Es cierto que desde que laburo siendo un pibe, a los 16 años, siempre prioricé mi trabajo por sobre cualquier otra cosa y eso no siempre es bueno. Amo mi trabajo y también como la gran mayoría, siempre necesité trabajar y necesito". Y a continuación, escribió unas palabras que dejarían al descubierto la presión que habría recibido para regresar a Buenos Aires lo antes posible: "Mi presente hoy me hubiese permitido quedarme en Qatar. Y lo sentí como un muy lindo mimo cuando empezaron a ofrecerme de todo para hacerlo, pero esto no es una cuestión económica. En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Bs.As. y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado, vuelvo y acato órdenes". Hace unos días, en una nota, el Pollo reconoció que el éxito de Gran Hermano en Telefe cambiaron el juego de la televisión y la lucha por el rating se volvió más aguerrida. En este contexto, resulta más que esperable que el 13 quiera dar pelea con todas sus figuras y eso lo incluye.