Línea Roca: la estación Hipólito Yrigoyen cumple dos años cerrada por obras que nunca comenzaron

La estación Hipólito Yrigoyen de la línea Roca cumple dos años cerrada por obras que nunca comenzaron.

La estación fue clausurada el 11 de diciembre de 2023 con el argumento de la realización de obras urgentes.

Posteriormente, tras varios meses de incertidumbre sobre su concreción, las tareas fueron incluidas en el listado de proyectos prioritarios de la emergencia ferroviaria y licitadas en la primera tanda de contrataciones que ADIF lanzó en octubre del año pasado tras la liberación de fondos para obras prioritarias.

La licitación avanzó sin mayores inconvenientes en los últimos meses del año, pero quedó frenada en evaluación de ofertas desde enero pasado. Finalmente, en agosto de este año, y luego del freno a la emergencia ferroviaria, la contratación fue dada de baja.

Voceros de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) explicaron entonces que la anulación de la licitación, al igual que otras canceladas en simultáneo, se debía a una “redefinición de alcances” del proyecto, y a la necesidad de “ordenar las prioridades de las obras dentro de la Emergencia Ferroviaria”.

Si bien desde la empresa prometieron volver a lanzar la licitación “en los próximos meses”, al momento esto no se ha concretado.

La licitación dada de baja contemplaba la renovación integral de los dos andenes elevados (el central y el de la vía 4) y la ejecución de uno nuevo de estas características sobre la vía 1 -que permitiría que los trenes con destino a La Plata y Bosques observen parada allí-, trabajos para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida, tareas de restauración patrimonial, y obras complementarias en los sistemas eléctricos, de señalamiento y de telecomunicaciones, entre otras intervenciones.

Vale notar que también existen problemas estructurales en las bóvedas que sostienen el viaducto ferroviario en el que se localiza la estación: obras urgentes en un tramo fueron realizadas a mediados de 2024, mientras que las de otro sector se encuentran en ejecución. En ambos casos, los trabajos corrieron por cuenta de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).

Ante las demoras en los trabajos de reparación y la falta de perspectivas de que sean retomados en breve, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió crear un nuevo ramal de la línea 12 de colectivos para suplir la “carencia de conectividad” en esa zona del barrio de Barracas.

Las obras en Yrigoyen no son las únicas de la línea Roca que enfrentan retrasos, pese a estar consideradas dentro de la “emergencia ferroviaria”: en una situación similar se encuentra la obra del viaducto Sarandí, que está precaucionado desde hace más de un año.

A estas se suman una serie de obras canceladas en la línea en los últimos meses, como la construcción de las nuevas estaciones Quilmes Sur, Universidad de Almirante Brown y Hospital Ezeiza (ver detalle debajo), cuya paralización le costó al Estado cientos de millones de pesos -las últimas dos fueron transferidas a los respectivos municipios para su finalización-, la instalación de cerramientos perimetrales en tramos faltantes de la línea, y las obras de señalamiento del Tren Universitario de La Plata.

La situación de las obras de estaciones en el Roca, en detalle

Nuevas estaciones en ramales eléctricos:

Quilmes Sur – Héroes de Malvinas, intermedia entre Quilmes y Ezpeleta, dada de baja, sin transferencia al Municipio .

. Universidad de Almirante Brown, intermedia entre Burzaco y Longchamps, dada de baja, transferida al Municipio de Almirante Brown para su finalización .

. La estación intermedia entre Claypole y Ardigó, licitada dos veces y en ambas oportunidades fracasada. No volvió a ser licitada .

. la estación intermedia entre Avellaneda y Sarandí, que no llegó a ser licitada pese a que los pliegos ya estaban listos.

Nuevas estaciones en ramales diésel:

Hospital Ezeiza, transferida al municipio local para su finalización y habilitada este año .

. Hospital Cuenca Alta, inaugurada en septiembre de 2023 .

. Nuevo apeadero entre Alejandro Korn y Domselaar: nunca llegó a ser licitado .

. Universidad Nacional de La Matanza: nunca llegó a ser licitado.

Mejoras en estaciones existentes: