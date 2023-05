Lilita juega con todo para Quiros

El acuerdo entre Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich para llevar un solo candidato del PRO en las PASO porteñas podría tener como consecuencia que aparezca un nuevo jugador para competir por el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la Coalición Cívica-Ari no opinan con que las encuestas diriman si Jorge Macri o Fernán Quirós tiene que ser el candidato porque entienden que eso es algo propio del PRO pero ya empiezan a pensar en posibles escenarios en el caso de que el ministro de Salud porteño no resulte vencedor en esa contienda.

“La CC ratificó el apoyo a Quirós y se avisó que en caso de que no sea él, se verá si hay candidato propio”, señaló una fuente cercana a la líder del espacio, Lilita Carrió. “vamo a seguir haciendo campaña por Quirós para que sea el vencedor”, agregaron.

La Coalición Cívica viene avisando que su candidato no es otro que Quirós y no está dispuesta a participar de los entendimientos dentro del PRO por lo que Carrió, que está en el Chaco visitando a su madre y su nieto recién nacido, hizo llegar a Uspallata 3100 el mismo mensaje que viene diciendo desde que Mauricio Macri anunció que no iba a ser candidato: si no es Quirós, la CC va a participar con candidato propio.

Advertisement

Esto es algo que no conviene en el PRO, por lo menos así lo entienden, porque los lleva al mismo punto que quieren salvar con un solo candidato: dividir el voto y que tome ventaja el candidato de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau.

La relación entre la CC-Ari y Jorge Macri -el candidato que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich– no es la mejor. Hasta en su momento corrió el rumor de que la Coalición Cívica iba a pedir a la Justicia electoral que impugne su precandidatura por el conflicto de la residencia, algo que la propio Carrió se encargó de desmentir con un llamado a Jorge Macri pero que también incluía un aviso.

“Lilita fue clara, le dijo que mantiene su apoyo a Quirós y que quiere que compitan”, explicaron fuentes que estuvieron al tanto de las conversaciones. La ex diputada nacional se mantiene en su idea de que si el PRO decide bajar de la competencia a Quirós, su agrupación irá con un candidato propio en la interna porteña.

Advertisement

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaron en las últimas reglas de competencia para definir los candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires durante una reunión de la que también participaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Según precisaron a través de un comunicado de prensa, el enfrentamiento que existe entre Fernán Quirós y Jorge Macri por la postulación a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se resolverá a través de encuestas que se realizarán en los próximos días y cuyo resultado se conocerá a fin de mes. Los dos ministros que aspiran a la sucesión de Rodríguez Larreta en la sede de Uspallata estuvieron de acuerdo con este mecanismo de definición.

El acuerdo entre el Jefe de Gobierno y la ex titular del PRO no incluye a la provincia de Buenos Aires donde cada uno tiene su pre candidatos a gobernador. En el caso de la provincia de Buenos Aires la Coalición Cívica viene acompañando la candidatura de Diego Santilli y seguirá en esa línea.