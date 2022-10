Las Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en la Legislatura porteña por sus 45 años de búsqueda

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que en pocos días cumplirán 45 años de su fundación, fueron homenajeadas en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en una actividad convocada por la la diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro, quien es una nieta recuperada.

Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo durante la actividad que recibir este homenaje les da “fuerzas para seguir luchando”.

Y agregó: “La negación de los enemigos también nos da fuerzas, pero porque decimos que no nos van a vencer. Aquí, nos dan fuerzas desde el amor”.

Luego relató brevemente cómo fueron los primeros pasos hacia la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, ya que hoy, como parte de las actividades por el aniversario, también visitaron esa institución.

Advertisement

“En 1982 vimos un pequeño aviso en el diario que decía que un padre había dado sangre para saber quién era su hijo, y nosotras nos preguntamos si la nuestra serviría. En varios lugares nos dijeron que no, hasta que en Estados Unidos nos dijeron ‘vamos a ver’”, contó Carlotto.

Las organización Abuelas de Plaza de Mayo fue fundada el 22 de octubre de 1977, por un grupo de 12 mujeres que buscaban a sus nietos, desaparecidos por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

En 1983, el mismo año del retorno de la democracia, gracias a ellas, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Del homenaje, realizado en el salón San Martín de la Legislatura, también participó la Abuela de Plaza de Mayo Yole Opesso, quien fue distinguida como personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de los Derechos Humanos; y Buscarita Imperí Roa, vicepresidenta de la institución.

Advertisement

“En el momento de más violencia, de más horror, se unieron para luchar, para enfrentar los obstáculos. Hoy nos enseñan a proteger lo que hemos conquistado e ir por más”, dijo al tomar la palabra Victoria Montenegro.

Y agregó que la dictadura cívico-militar hizo de los nietos apropiados “un botín de guerra”, formándolos para “odiar” a las abuelas y a ellos mismos.

La diputada también contó que fue mamá joven y es abuela desde hace cuatro años, y que la primera vez que tuvo a su nieto en brazos, las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron para ella “una magnitud aún mayor”.

“El bebé de tu bebé es algo hermoso. Me pregunté cómo hicieron para no enloquecer, para no odiar”.

Advertisement

Montenegro estuvo acompañada de otros nietos restituidos, como Guillermo Pérez Roisinblit, quien es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Hay 130 casos resueltos. No es poco, pero no son todos. Tenemos que seguir buscando”, dijo.

Se estima que en total fueron cerca de 500 los nietos apropiados por la última dictadura argentina.

También habló Claudia Poblete, una nieta que recuperó su identidad en 1999 y es miembro de Abuelas de Plaza de Mayo.

Advertisement

“Nos enseñan todos los días el trabajo colectivo, la solidaridad y la fuerza para seguir buscando a los hermanos y hermanas que nos faltan”, dijo.

Luego, Gonzalo Reggiardo Tolosa, aseguró: “Los vamos a encontrar, incluso nuestros hijos seguirán buscando”.

Al homenaje asistieron los legisladores de Frente de Todos Claudio Morresi, Laura Velasco, Juan Manuel Valdés, Cecilia Segura, Claudia Neira y Javier Andrade.

Además, estuvieron la presidenta, Bernarda Llorente; la Defensora de de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham; y Daniel Catalano, titular del sindicato ATE-Capital.