La Policía de la Ciudad detuvo en Liniers a un estafador serial prófugo con pedido de captura de Interpol

La detención, tras una investigación solicitada por la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo del Dr. José María Campagnoli, se llevó a cabo por personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, a cargo de la pesquisa, con colaboración de oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B, en la colectora de la avenida General Paz al 11600.

Desde junio último, los oficiales de la Policía de Ciudad tienen en sus celulares (POC) la base de datos de Interpol por lo cual pueden consultar en tiempo real a las personas con pedido de captura internacional.

Se trata de un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y la Oficina Central Nacional de Interpol por lo cual la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito nacional en obtener este acceso a las alertas de la policía internacional. Justamente esta captura se enmarcó en el nuevo protocolo.

La causa por la cual avanzaron las averiguaciones consistió en una estafa sobre la compra venta de un auto, en la cual también habría habido amenazas hacia la víctima.

El trabajo de campo de los detectives llevó a la zona de Liniers hasta que los oficiales detuvieron el paso de un Volkswagen Polo, en el que el buscado iba como acompañante de un hombre, que conducía el vehículo y una mujer. Ambos, al ser identificados, contaban con antecedentes delictivos pero sin impedimento para circular.

El imputado fue detenido y como usaba distintos nombres se confirmó que el sujeto tenía un pedido de captura nacional e internacional por el Juzgado de Garantías 2 de Paraná, por una estafa a una mujer y otras solicitudes de captura por Tribunales Orales.

Justamente en ese robo el encausado utilizó otro nombre para llevarse gran cantidad de dinero.

El 13 de marzo de 2023 por la mañana, una mujer recibió un llamado de una voz femenina que dijo ser su nieta, que le comunicó que iba a pasar un íntimo amigo de nombre Sebastián, al que debía entregarle, argumento falso mediante, todo el dinero, pesos, dólares y joyas que tuviera en su poder.

A los 15 minutos llegó el estafador, la mujer le abrió la vivienda, lo condujo al dormitorio para preparar el dinero y las joyas y el sujeto se llevó una suma que serían unos 40 mil dólares, 1 millón de pesos y entre 2 mil y 3 mil reales, además de alhajas.

El juzgado entrerriano dispuso la captura internacional, habida cuenta de las sospechas de que el delincuente podría haber cruzado a Uruguay.

Asimismo, tenía pedidos activo de captura del 22 de diciembre del 2023, en relación a dos causas por Robo simple, en concurso real con asociación ilícita, esta en calidad de integrante y coautor material penalmente responsable del delito de Estafa reiterada en tres oportunidades, en concurso real entre sí, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal 27 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde al Fiscalía se dispuso informar al Juzgado de Nacional de Rogatorias, y al Juzgado de Garantías 2 de Paraná y del TOC27, que confirmaron el interés de la detención.