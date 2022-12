La pelea entre Alfa y Romina que movió todas las piezas de Gran Hermano 2022

Ya no queda casi ninguna relación de amistad desinteresada adentro de la casa de Gran Hermano 2022. Después de más de dos meses de iniciado el reality de Telefe ya se vislumbran las actitudes de todos los jugadores y, aunque se hayan formado algunas parejas y entablado lazos afectivos entre los hermanitos, todos quieren llevarse el premio final de los 15 millones de pesos más una casa y no dudan en traicionar a sus compañeros si hace falta.

En cuestión, los vínculos cambian y se rompen semana a semana, y tanto es así que la relación entre Walter Alfa Santiago y Romina Urtigh que, en un principio y hasta hace poco, parecía un frente inquebrantable, llegó a su fin.

Todo empezó en realidad hace unas semanas, cuando a Romina después de perder un juego lo acusó a Alfa de “degenerado”. En ese momento, el comerciante de 60 años no ocultó su fastidio y se retiró ofendido al jardín de la casa. in embargo, su pelea no pasó desapercibida entre los demás participantes, que trataron de poner paños fríos, en medio de una escalada de tensión entre todos los jugadores.

“Voy a decir algo que sabés que… Mirá, degenerado”, le dijo la exdiputada al hombre mayor de la casa, quien reaccionó de inmediato. “No, la verdad es que ahí no me gusta. Se pasan de tema, andá a cagar”, le dijo él antes de irse de la escena. En tanto que Agustín y Marcos le recriminaron sus palabras a Romina pero ella se defendió y contraatacó: “Él vive haciendo bromas a todo el mundo. Que se deje de joder. Qué ganas de romper las pelotas”.

Recordemos que días atrás de este incidente con Romina, Alfa había traspasado los límites de comportamiento y había recibido una sanción en el reality por dichos fuera de lugar contra Coti. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo el participante, mientras ella estaba acostada con el Conejo en la cama. Así fue como Maxi había tratado de frenarlo en ese momento, pero el hombre reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa también lo habían increpado, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma. “Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la “tararira”, la “anguila” y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó el participante.

Sin embargo, después de estos hechos, las aguas se calmaron y Alfa dejó de estar nominado por su compañeros e, incluso, él también cambió un poco su estrategia, especialmente con las mujeres de la casa.

Pero estos últimos días, las peleas con Romina fueron constantes, hasta que en esta oportunidad, en la mañana del miércoles estallaron. Alfa estaba dándose una ducha y Romina, que recién se había levantado, fue a golpearle la puerta del baño en repetidas oportunidades para poder utilizarlo.

Cuando Alfa finalmente abrió la puerta, no pararon de gritarse cosas entre los dos. Walter se indignó por las veces que ella golpeó la puerta y Romina por el mal humor de él al abrirle. También se dijeron “insoportables” mutuamente.

Después, Alfa se fue a tomar sol al jardín junto a la nueva integrante de la casa, Camila. Con ella se sinceró sobre su examiga. “Me tiene podrido, se cree la dueña de la casa, de la cocina. Y enseguida agregó: “Acá la gente es demasiado falsa y muy jodida. No puede ser la escena que me hace hoy esta piba. No me habla y no me saluda porque yo me estoy bañando y no le abro la puerta. Hay cosas que no admito y no puedo admitir”.

No conforme con su descargo, el comerciante continuó defendiéndose: “Yo no hago eso. El día anterior, ella se estaba bañando, yo le toqué la puerta para hacer pis y tuve que esperar a que se secara, que saliera. No le dije nada. ¿Por qué me tengo que bancar que me grite a la mañana como una marrana? Y cuando le voy a hablar siempre es cocorita. ‘Callate, salí’. Chau, andá a cagar. Así de simple. No es nadie en mi vida para que tenga que bancarme su griterío”, disparó Alfa.