La línea de colectivo con el recorrido más extraño de Buenos Aires, cómo funciona y qué línea lo complementa

El colectivo representa un gran aliado para los porteños que deben movilizarse desde sus hogares a sus puestos de trabajo o centros de educación. Sin embargo, pese a que son utilizados diariamente, el funcionamiento de algunas líneas es complicado de entender.

Ese es el caso de la línea 61, un transporte público cuya peculiaridad radica en que sus viajes son solamente de ida. Es decir que, aquellos usuarios que desean utilizar su servicio para volver al punto de inicio, no podrán hacerlo.

Para entender el recorrido de la línea 61, es necesario comprender también el de la 62. Es que ambas tienen rutas circulares que se complementan, una en dextrógiro y la otra en levógiro. Mientras una va en el sentido de las agujas del reloj, la otra hace lo propio en el opuesto.

Ambas líneas de colectivos realizan recorridos circulares pero opuestos, de manera tal de cubrir la ida y la vuelta. De este modo, aquellos que deseen viajar desde Constitución hasta estación Once con una de ellas, deberás regresar subiéndose a la otra.

El extraño recorrido de las líneas 61 y 62

No existen otras líneas de colectivo en Buenos Aires que tengan recorridos inversos y complementarios, por lo que esta particularidad las vuelve únicas en el transporte porteño. Sí existen casos similares en otros distritos del país.

La línea 61 tiene dos variantes, la A y la B. Ambas salen de la Estación Constitución por avenida Brasil y hacen una ruta que tiene paradas en el Hospital Garrahan y el Hospital Alemán, entre otros puntos importantes. También permiten ir a Recoleta, Plaza Francia, la Facultad de Derecho, Libertador y Callao y Libertador y 9 de Julio. La variante del recorrido B es que se mete en Puerto Madero para hacer una parada en la Universidad Católica Argentina (UCA), por lo que es muy utilizada por los estudiantes y docentes.

En el caso de la línea 62 el recorrido es el siguiente: Avenida Brasil, Paseo Colón, Leandro N. Alem, avenida del Libertador, avenida Figueroa Alcorta, Centro Municipal de Exposiciones, avenida Pueyrredón, avenida Jujuy, Pavón, Lima Oeste, avenida Brasil, Lima Este. Un punto destacado del itinerario es la Estación Once, donde se puede hacer combinaciones con otras líneas, tomar el subterráneo o bien un tren de la línea Sarmiento.