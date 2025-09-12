La Legislatura porteña aprobó una moratoria para regularizar deudas tributarias y sancionó la ley de mandatarios

En el día de hoy, la Legislatura de la Ciudad llevó a cabo una sesión ordinaria donde trató una variedad de temas, muchos de los cuales tuvieron varias jornadas de trabajo parlamentario en distintas comisiones para poder unificar sus textos para conseguir el mayor consenso posible.

Uno de los proyectos de ley aprobados fue la modificación del Régimen de Faltas y el Código Contravencional, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales domésticos y garantizar una tenencia responsable.

La normativa actualiza significativamente los montos de multas, incorpora sanciones alternativas con días de trabajo de utilidad pública y suma nuevas conductas contravencionales. Entre las situaciones contempladas por la ley, incrementa las sanciones por maltrato, abandono, descuido, espantar animales y aumentan las multas por no recoger los excrementos de animales en lugares públicos, siendo más severas para paseadores/as de perros y actividades lucrativas similares. Además, se incorpora el artículo 140 bis, que prohíbe dejar animales en vehículos cerrados sin ventilación adecuada por tiempo que pueda afectar su salud y la ley contempla sanciones más severas para actividades lucrativas, reconociendo la responsabilidad especial de paseadores profesionales, empresas y quienes lucran con servicios relacionados a animales.

El diputado Emmanuel Ferrario, autor de la iniciativa, agradeció que se aprobara la ley y dijo que hubo 700 denuncias de maltrato, tildando de “irrisorias” las penas que había hasta ahora, razón por la cual se avanzó con este endurecimiento.

Otra ley que fue sancionada la propuso Juan Pablo Modarelli y consiste en implementar en las facturas de ABL la identificación de las empresas de recolección de residuos. “Con esta ley podemos ayudar a que el gobierno e la ciudad reciba reclamos o aprobaciones, quien cumple y quien falla” destacó el diputado. La mencionada ley, estipula que la identificación debe incluir: nombre completo de la empresa prestadora del servicio; número de identificación tributaria o código único de registro; dirección comercial de la sede principal; teléfono de contacto o línea directa para reclamos y dirección de correo electrónico o página web para consultas.

También se avanzó en la Creación de la Mesa de Trabajo para desarrollar el Código Ambiental de CABA, que funcionará en el ámbito de la Comisión de Ambiente de la Legislatura, para coordinar y programar el proceso de elaboración del Código Ambiental.

Moratoria y regulación de mandatarios

El último debate de la jornada giró en torno al lanzamiento de una moratoria para regularizar deudas de todos los impuestos en hasta 48 cuotas y la ley de mandatarios.

“Estamos poniendo en tratamiento dos proyectos que son muy importantes para la Ciudad de Buenos Aires” sostuvo la diputada Paola Michielotto, presidenta de la Comisión de Presupuesto, quien describió: “con el primero ponemos en marcha un régimen de regularización de deudas, estricto y atemporal; es una oportunidad para reactivar la economía, ordenar al contribuyente y recuperar lo recursos para la Ciudad. Con el segundo proyecto le damos a la AGIP y a la Procuración normas claras, modernas para cobrar mejor; concursos públicos, escalas objetivas para que la recaudación sea más justa y eficaz”.

En relación a la moratoria, según el texto de la ley, los contribuyentes “podrán regularizar las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2025, inclusive, o las infracciones cometidas a dicha fecha” accediendo a un plan de facilidades que contempla un plazo de 90 días para adherirse, desde que la ley empiece a regir (prorrogables por otros 90).

El esquema contempla una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan y los contribuyentes que tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad –ya sea al contado o mediante un plan de pagos–, se extinguirá la acción penal, infraccional y delictual.

Complementando este plan de facilidades, los diputados aprobaron la ley de mandatarios, tema que fue ampliamente debatido en distintas reuniones de comisión para llegar a un texto unificado que tenga el consenso de los distintos espacios políticos. La norma establece que la AGIP deberá gestionar las deudas pequeñas de menos de 869.785 pesos, dejando para los mandatarios las deudas más grandes. Además, entre varias regulaciones que se incorporan en la actividad, establece un tope a sus honorarios del 10%.

“Definitivamente se terminaron los honorarios que superan la deuda en tres y hasta cinco veces, y ponemos razonabilidad en la gestión de las deudas con la Ciudad” sostuvo el diputado Hernán Reyes, impulsor de la medida, quien afirmó: “garantizamos un equilibrio de los montos a pagar, quitándole el problema de encima al vecino y garantizando un honorario equitativo y digno para el profesional”