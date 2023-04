La Legislatura inauguró su stand con una charla por los 40 años de Democracia

La Legislatura de la Ciudad abrió las puertas esta tarde de su stand en la Feria del Libro, ubicado en el Pabellón Ocre de La Rura En el stand 3117, el vicepresidente 1° Emmanuel Ferrario y el vicepresidente 3° Roy Cortina inauguraron el espacio, con gran presencia de visitantes.

“Estar acá es una alegría por lo que significa la Feria del Libro, que es un espacio de encuentro para los lectores, la creatividad y es una vidriera clave para el editorial de la Ciudad de Buenos Aires”, destacó Ferrario. A su vez, puntualizó en la importancia de la figura del Palacio Legislativo, a 40 años de la democracia: “La Legislatura tiene un rol clave en achicar la distancia entre la gente y la política”.

A su turno, Cortina resaltó la implementación “de mucha tecnología e historia” en el stand. “Acá se combinan un nuevo stand de esta institución, una Legislatura vital, plena y que busca consensos. Y que es la casa del pueblo y de todos los vecinos”, recalcó el legislador. Y concluyó: “Es imposible pensar la democracia sin el funcionamiento pleno de un parlamento que da todo, que escucha, que discute y genera consensos. Una legislatura sin cultura no sería nada”.

Luego, en el marco de las actividades del Palacio Legislativo, se brindó la charla “Democracia en perspectiva: pasado, presente y futuro”, con motivo de los 40 años de democracia. De la misma participaron Emmanuel Ferrario y el abogado y juez Ricardo Gil Lavedra.

Sobre la importancia del Juicio a las Juntas Militares, Gil Lavedra recalcó: “Constituyó un hecho fundacional en la recuperación democrática. La joven democracia recuperada debía construirse sobre el imperio de la ley y la igualdad de todos ante la ley. Y el juicio justamente lo materializó”.

Además distinguió el rol de la justicia en una democracia, ya que “controla el desempeño de los otros poderes y garantiza los derechos de todos”. Y al final reflexionó: “Estamos pasando circunstancias difícil, en estos 40 años no hemos conseguido eliminar la pobreza y la desocupación y la falla más grande es la ausencia del pluralismo. La clave de la democracia es cómo articulas visiones distintas y no puede avanzar si no llegas a acuerdos mínimos. En este momento debemos renovar estos compromisos y valores fundacionales”.