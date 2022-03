La hija de María Valenzuela habló de la salud de su mamá tras las denuncias por mala praxis

“Con mamá estoy bien, ayudándola siempre. Igual me dijo: ‘Prohibido hablar, Malena’”, advirtió la joven desde un primer momento y reveló: “Lo que sí ayer le hizo muy mal fue la muerte de Arturo Bonín, porque eran muy amigos, laburaron mucho y eso la bajoneó bastante”.

Luego, explicó: “Ella tiene un tema con la muerte. Ella siempre me dice: ‘yo no tengo miedo a mi muerte, pero sí que le pase a otro’”, a la vez que contó que convive con su madre y que comparten las comidas. Por último, expresó su admiración hacia María y destacó su fortaleza: “Yo me saco el sombrero, no conozco a una persona así, con tantas pilas”.

Cabe recordar que Malena a los 19 años sufrió un ataque cerebro vascular (ACV) que la puso en el desafío de tener que empezar de cero: Tuvo que aprender a caminar, hablar y comer como si nunca hubiese sabido cómo. Es por esta razón que es la primera en entender el estado emocional y físico de su madre.

Luego de su recuperación, decidió ayudar a quienes hayan pasado por lo mismo y está al frente de “Male te cuida”, donde informa sobre los ACV a través de “historietas”. “Gracias a tener padres famosos y a lo que me pasó a mí, es que se empezó a hablar más de este tema, el ACV y los derrames cerebrales estuvieron en agenda”, dijo al respecto.

El desesperado pedido de María Valenzuela

El pasado 8 de marzo, la actriz argentina irrumpió en su cuenta de Instagram con un fuerte video y explicó el dramático momento que vive. “Estoy pesando 35 kilos, no me puedo morir ahora”, expresó en ese entonces antes de pasar a dar detalles de su estado de salud.

“A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”, escribió María Valenzuela, y contó: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”.

“Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, explicó. Luego, la actriz se mostró preocupada por su salud y se dirigió al odontólogo: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”.

“Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, cerró la artista, conmovida por la situación.