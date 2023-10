La furia de Cinthia Fernández cuando le chocaron la camioneta con sus nenas adentro

“Re caliente estoy”, arrancó diciendo Cinthia Fernández al aire de LAM (América) cuando la entrevistó el cronista en un evento al que había asistido en la noche del jueves. Acto seguido, la mediática se puso a contar qué era lo que le había ocurrido para despertar su estado de furia. Paso a paso, la mamá de Bella, Charis y Francesca detalló lo que le había sucedido desde que llegó al lugar.

“Está todo mal organizado acá, me dijeron que entrara al estacionamiento, así que pasé con la camioneta y me paró la cana y me dijo que no podía pasar por ahí, que me iban a elevar una multa”, contó visiblemente enojada. “Entonces le dije a la policía que se pusieran de acuerdo con el pibe que me hizo pasar. Le dije: ‘¿sabés una cosa?, estoy con mis hijas, anotá la multa que quieras, entonces le doy Mi Argentina y me dice ‘no es válido el registro de Mi Argentina’. ‘Disculpame, cuando haya menos choreos salgo con mi licencia’”, relató la panelista de Bien de mañana, el ciclo de El Trece.

Acto seguido, la mediática continuó con la sumatoria de hechos desafortunados que le ocurrieron. “El tipo, el cana, me dijo que tenía razón, entendió que los chicos de la organización me habían hecho pasar por ahí, así que di la vuelta otra vez, estaba con las criaturas arriba del auto y un boludo hablando con el celular me la dio, yo estaba parada con la camioneta, sin moverme”, contó enfurecida.

“Me están invitando a un evento, loco, hay una lista, ¿para qué me piden la patente?. El pibe que me chocó me dijo:’ No, no te vi, pensé que estabas por arrancar’.”. Más adelante, Cinthia se mostró muy enojada por lo que le había ocurrido porque al estar detenida con el vehículo no había hecho ninguna maniobra para ponerse en riesgo. “Me dio bronca porque yo estaba paradita y me rompieron todo, nunca vi algo tan mal organizado, te juro por Dios que no lo puedo creer. Encima que los chabones de la entrada me digan que no estoy anotada ahí, que de la vuelta y que me fije en la otra punta. ¿Allá? implica una vuelta de 40 minutos más”, dijo furiosa en diálogo con Ángel de Brito.

Sin embargo, no es la primera vez que la mediática tiene un incidente en la vía pública. Hace unos meses, contó a través de sus historias de Instagram lo que le había sucedido con el conductor de una aplicación de traslados de pasajeros. En esa oportunidad, el conductor le había chocado la puerta del auto al momento en que descendía el pasajero que llevaba a bordo.

“Tengo mucha mucha bronca, porque un forro, no hay otro adjetivo para describirlo, me chocó el auto. Yo estaba estacionada en la puerta del canal, mandando un último mensaje desde mi celular para después ponerme a manejar. Un auto se estaciona en doble fila, creyendo que eso es correcto, muy cerquita mío, el pasajero abrió la puerta y me reventó el auto”, describió Cinthia visiblemente indignada. Y agregó: “Yo no entendía en qué cabeza le cabe que creyó que iba a poder bajarse en ese huequito que había entre un auto y otro”.

Luego de hacer el descargo, la panelista contó que pensaba escrachar en las redes al conductor que la había chocado con nombre y apellido, más la patente del auto. “Quise pedirle los datos para el seguro, pero huyó. Así que voy a dejar el nombre y la patente de este hdp. Obviamente voy a iniciar las acciones correspondientes”, dijo furiosa en aquel episodio.