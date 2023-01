Suar sería despedido del Grupo Clarin

Ante la hegemonía de Gran Hermano, Adrián Suar, responsable de la programación de eltrece, decidió cambiar parte de la programación del horario estelar de la emisora del grupo Clarín e hizo un enroque: movió a El hotel de los famosos 2 a la última hora de la tarde y la novela Amor de madre pasó al horario donde estuvo su primera semana el ciclo que coconduce la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

Con el diario del martes (una referencia a la cita futbolística de “el diario del lunes” con las crónicas y comentarios de los partidos del domingo), se puede afirmar que la decisión de Suar fue catastrófica. Ante estos resultados se reavivan los rumores sobre la salida del responsable de la programación de eltrece.

El hotel de los famosos 2 tuvo en su nuevo horario vespertino el lunes menos audiencia que la que tuvo a la noche en su primera semana al aire, y el rating de la novela fue superado por casi 20 puntos por Gran Hermano, algo muy infrecuente en el horario estelar.

La noche negra y sin estrellas de eltrece comenzó a las 20.03, con Telefe Noticias con 8 puntos, mientras que Telenoche registró apenas 4,2 puntos, en la deriva decadente de los últimos años, que solo repuntó un día en el rating en 2022 cuando hubo un programa especial por la muerte de su histórico conductor César Mascetti.

A las 22.10, Gran Hermano marcaba 21,5 puntos mientras que Los 8 escalones del millón volvía a ser lo más visto del día en eltrece pero con apenas 6,9 puntos. Hace semanas que ningún programa de la señal de Suar llega a los 10 puntos.

A las 22.41, el ciclo de telerrealidad de eltrece tenía 23,4 puntos mientras que Guido Kaczka se despedía con 6,4 puntos. Pero lo peor para eltrece vino antes de la medianoche. A las 23.26 Gran Germano tenía 21,7 puntos y Amor de madre, 2,6 puntos, casi 20 puntos de diferencia.

Y a la medianoche, la noticia más funesta: eltrece quedó debajo de la TV pública en el fin del horario estelar, con Amor de madre en apenas 1,5 puntos, mientras que un festival musical en la señal estatal tenía 2,4 puntos.

Rating: ¿cómo le fue con el rating a El hotel de los famosos en su nuevo horario?

Uno de los cambios más fuertes este lunes fue el del Hotel de los famosos, que pasó de las 22.30 a las 18.30, para tratar de revertir los resultados malos de audiencia que obtuvo el ciclo en su primera semana de emisión, donde no superó los 5,5 puntos de rating frente a Gran Hermano.

Este lunes, el Hotel debutó con su nuevo horario, pero no le fue bien, porque obtuvo solo 4,7 puntos de rating, por debajo de lo que hacía durante el horario nocturno.

En cambio, la repetición de MDQ para todo el mundo dio una noticia buena a eltrece. En reemplazo de la novela mexicana Mi fortuna es amarte volvió el ciclo conducido por Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum. MDQ duplicó el rating que hacía la novela mexicana en ese horario, con un pico de 4,6 puntos.

Thiago habló de su salida de Gran Hermano

Thiago Medina visitó el lunes el debate de Gran Hermano y contó todo que extrañaba a sus hermanos, y por eso fue que pidió que lo mandaran a placa. Sin embargo, fue criticado por los panelistas por alguna de sus actitudes que tuvo que la casa más famosa del país.

El joven sostuvo que se fue muy contento con la experiencia que vivió en estos meses y detalló que ya había cumplido su ciclo y por ello sentía ganas de irse. El joven destacó que “estaba aburrido”. Además, aseguró que seguirá su relación con Daniela fuera de la casa.

También confirmó que con Nacho solo existe amistad. “Hablábamos mucho, me llevaba muy bien, pero nada más que eso”, sostuvo el excompetidor de 19 años. Se refirió a la situación con Maxi: “Tomé súper bien que no me salvara, ya quería estar afuera”.

Agregó que creía en todos los competidores, y afirmó que notó la tristeza de sus compañeros al momento de despedirse. Sin embargo, subrayó que Camila fue la única competidora que no le cerraba.