La escritora de San Isidro Gabriela Cabezón Cámara, finalista del International Booker Prize 2020

(PBA) Con su obra «The Adventures Of China Iron» la escritora de Buenos Aires Gabriela Cabezón Cámara quedó este jueves entre los 12 finalistas del premio International Booker Prize 2020, el más prestigioso del mundo de los libros traducidos al inglés.

El libro, publicado por la editorial Charco Press y traducido por las académicas Fiona Mackintosh e Iona Macintyre, es una reformulación de la historia y tradición literaria del Martín Fierro. Cabezón Cámara reescribió ese poema narrativo «con humor y sofisticación desde una perspectiva feminista, postcolonial y LGBT, creando una novela extraordinaria e hilarante que, a su vez, es incisiva a la hora de criticar los modos en que se forman las sociedades, y la manera en que tendemos a venerar a los supuestos héroes míticos».

La «lista corta» de nominados será publicada el próximo 2 de abril.

«The Adventures Of China Iron» ya había sido seleccionado en 2017 por el New York Times como uno de los mejores títulos de ficción de América Latina, al igual que el diario El País de España.

Cabezón Cámara, nacida en San Isidro, de 51 años, es autora de la novela La Virgen Cabeza (2009), publicada por Charco Press como Slum Virgin (2017); de las nouvelles Le viste la cara a Dios (2011) y Romance de la Negra Rubia (2014); de las novelas gráficas Beya (Le viste la cara a Dios) (2011) e Y su despojo fue una muchedumbre (2015), y de los relatos Sacrificios (2015).

Estudió Letras en la UBA. En 2013 fue escritora residente en la Universidad de California en Berkeley, California. Desde entonces, coordina talleres y clínicas de escritura. Trabajó como editora de cultura de Clarín, y actualmente ejerce el periodismo de manera independiente, colaborando con medios como Página/12, Fierro, el blog de Eterna Cadencia y la revista Anfibia.

The Adventures of China Iron es el segundo libro de su autoría que se traduce al inglés. NR

