El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, protagonizó este miércoles una foto de alto voltaje político en España. Fue recibido en la Real Casa de Correos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro que buscó consolidar un eje común basado en la gestión de grandes urbes y la atracción de inversiones internacionales.

La reunión, que contó con la presencia del Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, sirvió para ratificar la sintonía ideológica entre ambos mandatarios. Según comunicaron fuentes oficiales, la charla giró en torno a una «visión occidental del mundo libre», priorizando ejes como la seguridad, la propiedad privada y la responsabilidad individual.

«Nos unen valores y una cultura»

Macri no escatimó elogios hacia la gestión madrileña, un espejo en el que el PRO suele mirarse. «Con Isabel Díaz Ayuso gobernamos grandes ciudades que son el corazón económico, político y cultural de nuestros países. Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia», sostuvo el Alcalde porteño.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de modelos de gobierno con reglas claras. Díaz Ayuso devolvió la gentileza definiendo a Buenos Aires como una ciudad «linda y vibrante», destacando las similitudes con la capital española: centros urbanos donde el crecimiento económico debe convivir con el orden público.

También hubo tiempo para la política internacional: ambos celebraron las manifestaciones democráticas de la comunidad venezolana, trazando un paralelo entre las concentraciones en la Puerta del Sol y el Obelisco.

Roadshow económico y la vidriera de FITUR

La visita de Jorge Macri a Europa tiene un fuerte componente comercial. La agenda incluyó una reunión clave con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la entidad que agrupa a las principales empresas ibéricas.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y su Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, Macri presentó ante los inversores los proyectos de infraestructura y transformación urbana de Buenos Aires, buscando capitalizar la apertura económica para generar empleo en la Ciudad.

El viaje se da en un contexto estratégico: hoy comienza la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR) en IFEMA Madrid, la vidriera más importante del turismo iberoamericano, donde Buenos Aires busca recuperar y potenciar el flujo de visitantes europeos.