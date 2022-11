Jimena Campisi anunció que espera su primer hijo con el intendente Cristian Cardozo

A finales de junio, Jimena Campisi sorprendió al revelar públicamente su relación con Cristian Cardozo, el intendente del Partido de la Costa. Primero fue la modelo, la que compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen besándose con el jefe comunal. Unos días más tarde, él también publico una foto romántica con su pareja y expresó un cariñoso mensaje: “El amor nunca falla”. Las cosas no quedaron allí y el amor floreció.

Luego de blanquearlo en las redes sociales, la DJ habló por primera vez de esta relación amorosa: “Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció”, dijo en una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) sobre su romance con el político. Allí, también destacó el buen vínculo que tiene con su hijo Milo, fruto de su relación con el empresario Tomás Constantini: “Hay mucha conexión con Milo. Me costó porque nunca le presenté a nadie. No tiene hijos, es el hombre perfecto. ¡Llegó!”, señaló exultante.

Ahora, la felicidad de los novios es total, porque dieron a conocer que se agranda la familia. Jimena subió a sus redes una serie de imágenes que daban forma de manera elocuente que espera su primer hijo con el político que pertenece al Frente de Todos. Primero, una captura de la ecografía, en la que se la ve señalando el movimiento de su bebé dentro de su panza.

Luego, añadió la imagen de su pareja y su hijo, en un automóvil, sonrientes y expectantes. La explicación, llegó en el texto: “Los llame por teléfono y les dije ‘vengan que ya me hacen la ecografía’. Y esas son sus caras de nerviosos viniendo”, explicó la modelo, que completó la trilogía con una foto de perfil, con su mano derecha en su incipiente pancita.

Por estos días, Campisi compartió en las redes su alegría por el festejo de los 10 años de Milo. Vale recordar que la modelo y el padre del niño tuvieron una alta exposición mediática a partir de los problemas judiciales que sucedieron luego de su separación: “Estuve muy expuesta cuando Milo era muy bebé. Siempre quise ser famosa pero cuando me expuse por mi vida íntima no me gustó. La pasé muy mal y sigo peleando por los derechos de mi hijo que nunca se arreglaron”, aseguró en la mencionada entrevista.

Luego de aclarar que a Milo nunca le faltó nada, Jimena habló sobre el arreglo económico con Constantini: “El nene es súper feliz y siempre tuvo todo porque nunca dejé de laburar. Me abrí un local de blanquería, trabajé como DJ, pero me ha pasado de no llegar a fin de mes. La educación y la obra social la paga el padre pero el nene come, tiene gastos”, explicó.

Jimena y Cristian blanquearon su relación tiempo después de que a ella se la vinculara con Nicolás González, futbolista de la Selección Argentina, con quien habría coincidido en Italia. “Al viaje me fui yo sola, no sé porque dicen que me fui de novia. De eso no voy a hablar mucho por respeto a mi nueva pareja; yo lo conocía pero de amigos. Yo estaba soltera. El pasado es pasado y ahora estoy muy enamorada”, cerró Campisi.