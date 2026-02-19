La capital argentina busca consolidarse como un hub regional de innovación tecnológica. En esa línea, el impulso de la inteligencia artificial en Buenos Aires dio un paso clave tras el encuentro entre el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y altas autoridades de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Israel).

El vicepresidente de la institución israelí, Jeff Kaye, visitó el país en el marco de una gira sudamericana para evaluar posibilidades de cooperación y transferencia de conocimiento. Del encuentro también participaron referentes de la Asociación de Amigos de la Universidad en Argentina, como su presidenta Nava Rubezadeh y el ex titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.

Los 4 ejes para optimizar la gestión y el talento local

La Universidad Ben-Gurión es un referente global en ciencia de datos y tecnologías emergentes. Su modelo se basa en transformar la investigación académica en soluciones reales para la salud, la infraestructura y el Estado.+1

Durante la reunión, se trazaron líneas de trabajo conjunto para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial en Buenos Aires:

Gestión Pública: Implementación de soluciones basadas en IA para mejorar la eficiencia y transparencia de los servicios porteños.

Formación: Desarrollo de programas de capacitación en nuevas tecnologías para el talento argentino.

Ciencia: Intercambio académico y científico entre investigadores de ambos países.

Startups: Promoción de ecosistemas de innovación que vinculen al sector público, las universidades y las empresas emergentes.

Un ecosistema respaldado por gigantes tecnológicos

Tomar como referencia el modelo israelí implica conectarse directamente con el corazón tecnológico mundial. La Universidad Ben-Gurión no trabaja aislada, sino que mantiene alianzas estratégicas con las compañías que hoy definen el rumbo del software y el hardware a nivel global.

Entre sus socios más destacados se encuentran:

Microsoft y Google: Colaboran en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más seguros y en la innovación aplicada.

Boeing: Desarrollan en conjunto un centro de investigación enfocado en ciberseguridad aeronáutica y sistemas autónomos.

Fujitsu y Nvidia: Trabajan en la protección de sistemas de machine learning y en la expansión de la infraestructura crítica de IA.

Este acercamiento institucional representa una oportunidad inmejorable para que el conocimiento de vanguardia se traduzca en herramientas concretas para el desarrollo económico y la modernización del Estado porteño.