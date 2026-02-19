Newsletter Subscribe
La capital argentina busca consolidarse como un hub regional de innovación tecnológica. En esa línea, el impulso de la inteligencia artificial en Buenos Aires dio un paso clave tras el encuentro entre el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y altas autoridades de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Israel).
El vicepresidente de la institución israelí, Jeff Kaye, visitó el país en el marco de una gira sudamericana para evaluar posibilidades de cooperación y transferencia de conocimiento. Del encuentro también participaron referentes de la Asociación de Amigos de la Universidad en Argentina, como su presidenta Nava Rubezadeh y el ex titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.
La Universidad Ben-Gurión es un referente global en ciencia de datos y tecnologías emergentes. Su modelo se basa en transformar la investigación académica en soluciones reales para la salud, la infraestructura y el Estado.+1
Durante la reunión, se trazaron líneas de trabajo conjunto para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial en Buenos Aires:
Tomar como referencia el modelo israelí implica conectarse directamente con el corazón tecnológico mundial. La Universidad Ben-Gurión no trabaja aislada, sino que mantiene alianzas estratégicas con las compañías que hoy definen el rumbo del software y el hardware a nivel global.
Entre sus socios más destacados se encuentran:
Este acercamiento institucional representa una oportunidad inmejorable para que el conocimiento de vanguardia se traduzca en herramientas concretas para el desarrollo económico y la modernización del Estado porteño.