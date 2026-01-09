ARBA 2026: Golpe al bolsillo y la única forma de pagar 15% menos en el Inmobiliario

Ante la presión fiscal, cada peso cuenta. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó el esquema de cobro para el Impuesto Inmobiliario ARBA 2026 y habilitó una ventana de oportunidad para amortiguar el impacto: un sistema de bonificaciones que permite descontar hasta un 15% del total anual.

Sin embargo, el beneficio no es automático y tiene «letra chica». Para acceder al descuento máximo, el contribuyente debe cumplir con plazos estrictos de pago y mantener un historial limpio de deudas.

La fórmula del ahorro: Pago Anual y «Buen Cumplimiento»

La estrategia para ganarle a la inflación y al aumento impositivo se divide en dos tramos acumulables. Quienes opten por realizar el pago anual de una sola vez recibirán automáticamente una bonificación del 10%.

A este porcentaje se le puede sumar un 5% extra bajo el concepto de «buen cumplimiento».

El requisito excluyente: Para desbloquear ese 5% adicional, el contribuyente no debe registrar deudas pendientes. El sistema verifica que no existan saldos impagos hasta 5 días hábiles antes del vencimiento del impuesto. Si pagás sobre la hora y tenés deuda vieja, perdés el beneficio.

Qué pasa si pagás en cuotas

Para aquellos que no puedan afrontar el pago anual y elijan financiar el impuesto en cuotas, ARBA dispuso otro esquema de beneficios, aunque atado a la bancarización:

5% de bonificación por no tener deuda.

por no tener deuda. 5% extra si se adhiere el pago al sistema de débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Paso a paso: cómo descargar la boleta y pagar sin ir al banco

El trámite es 100% digital. Ya no hace falta esperar el correo postal. Para gestionar el pago o verificar si se tiene deuda (fundamental para acceder al descuento), se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la web oficial de ARBA. Hacer clic en el botón «Pagar». Seleccionar «Impuesto Inmobiliario». Ingresar el número de Partida (figura en boletas anteriores). Elegir el medio de pago (electrónico, tarjeta o código QR).

Dato útil: La agencia también habilitó un canal de atención vía WhatsApp para quienes prefieren gestionar la boleta desde el celular sin entrar a la web.

El reloj corre para los contribuyentes bonaerenses que buscan evitar intereses y aprovechar las pocas bonificaciones vigentes en un año económico complejo.